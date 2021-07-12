”Геніальні” російські винаходи: ЗМІ про створення Інтернету в США

Дивіться онлайн у випуску програми Антизомбі сюжет про пропаганду та технологічні “шедеври” Росії.
Російські ЗМІ не перестають дивувати своїми нереальниими “новинами” та винаходами. Ілон Маск точно відпочиває.
Уявіть, росіяни створили машину з картону та скульптуру з гною. Ось, що означає “технологія та розум”.
Не слід забувати й про російську камуфляжну рясу для духовенства, інноваційну лопату, “роботів” Атата та Олесія.
Генії сучасності, нічого не скажеш.
Однак, це тільки початок. Російські ЗМІ ж на своїх федеральних каналах розповідають про те, що у США стовідсотково є зв’язок з НЛО.
“Інтернет — спосіб бездротової передачі інформації був створений завдяки контакту з представниками неземних цивілізацій”.
– усі подробиці у випуску програми Антізомбі на ICTV
Для зв’язку з авторами програм Громадянська оборона та Антизомбі пишіть сюди — antyzombi@ukr.netТакож по темі: Україна в планах Байдена і Путіна. До чого готуватися? — Антизомбі, 17.06.2021 Відпочинок в Росії перетворився на пекло. Як жити росіянам і НАСОЛОДЖУВАТИСЯ? — Антизомбі, 24.06.2021 Як жив Олександр Захарченко і чому його мріям збутися НЕ СУДИЛОСЯ НІКОЛИ — Антизомбі, 01.07.2021