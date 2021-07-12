”Геніальні” російські винаходи: ЗМІ про створення Інтернету в США

Дивіться онлайн у випуску програми Антизомбі сюжет про пропаганду та технологічні “шедеври” Росії.

Російські ЗМІ не перестають дивувати своїми нереальниими “новинами” та винаходами. Ілон Маск точно відпочиває.

Уявіть, росіяни створили машину з картону та скульптуру з гною. Ось, що означає “технологія та розум”.

Не слід забувати й про російську камуфляжну рясу для духовенства, інноваційну лопату, “роботів” Атата та Олесія.

Генії сучасності, нічого не скажеш.

Однак, це тільки початок. Російські ЗМІ ж на своїх федеральних каналах розповідають про те, що у США стовідсотково є зв’язок з НЛО.

“Інтернет — спосіб бездротової передачі інформації був створений завдяки контакту з представниками неземних цивілізацій”.

– усі подробиці у випуску програми Антізомбі на ICTV

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