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Головна / Факти ICTV проведуть рейтинг ТОП-100 блогерів України 2019 / 06.08.2019 13:37
06.08.2019 13:37
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Факти ICTV проведуть рейтинг ТОП-100 блогерів України 2019

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Цього року Факти ICTV проведуть ювілейний рейтинг Топ-100 блогерів України. П’ятий рік поспіль українці зможуть обрати кращих представників блогосфери країни.

Блогери змагатимуться за перемогу в двох категоріях – «Кращий блогер України» і «Народний вибір».

Переможця категорії «Кращий блогер» визначатимуть інтернет-користувачі та експертна комісія в пропорції 50 на 50.

Цього разу експертну комісію формують провідні фахівці в сфері мас-медіа, діджитал і переможці торішнього голосування.

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Нагадаємо, найкращим блогером України 2018 року став Андрій Карпов. А переможцем в категорії «Народний вибір» – Віктор Литовченко. За правилами голосування вони не зможуть брати участь в рейтингу 2019, але увійдуть до складу експертної комісії.

Проголосувати за найкращого блогера, який вплинув на вибір українців, можна буде на сайті Факти ICTV з 2 вересня протягом місяця.

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Теги: ТОП-100 блогерів, факти ICTV
06.08.2019 13:37
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