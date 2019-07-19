Елена Фроляк: Если у тебя есть стержень – политика тебя не испортит

Телеведущая программы «Факты» Елена Фроляк рассказала о дебатах на «Олимпийском» в свой день рождения, как создаются новости и строятся отношения в ее семье .

– Елена, хочется начать наш разговор с дебатов на стадионе. Тогда было сумасшедшее противостояние между Зеленским и Порошенко. Вы были модератором на сцене от Зеленского, и это держалось в тайне до последнего. Кто и в какой период времени вам предложил быть ведущей?

– Представители команды Владимира Зеленского позвонили руководству канала и предложили, чтобы дебаты с их стороны вела я. То есть, это была не наша инициатива. И хотя в тот день я собиралась в маленький отпуск, все равно не отказалась от такого важного события.

– Быстро пришлось принимать решение?

– Да, быстро, я уже ехала в аэропорт. Так случилось, что дебаты совпали с моим днем рождения, мы с мужем давно запланировали поездку на эту дату. И вот – едем в аэропорт, страшная пробка, и именно в этот момент мне звонит Александр Богуцкий (Директор-Президент ICTV) и говорит: «Будь с телефоном, никуда не отлучайся. Есть важная информация. Я еще подумала: «Как не отлучайся?! Какие-то три часа, и я уже буду в воздухе». А потом перезвонил и сказал, в чем дело. Никогда не забуду глаза мужа, когда я говорю: «Так, ребята, разворачиваемся на первом перекрестке».

– Расстроились, что поездку пришлось отменить?

– Впервые в жизни я не доехала до аэропорта, и вернулась, это интересные ощущения, расстраиваться было некогда,.. я уже думала о дне завтрашнем, и о том, как это все будет происходить… Я точно знала, что этот день запомню на всю жизнь. Да и Александр Андреевич (Богуцкий) удачно пошутил – подумай, мол, когда у тебя на дне рождении еще будет 50 тысяч человек на стадионе! (Улыбается).

Меня тогда поздравляли и президент, и кандидат в президенты. Было приятно. Роль моя была хоть и короткая, но яркая. Ведь главные на дебатах – кандидаты.

У Андрея Куликова в этом плане опыта больше, а для меня заядлой новостийщицы это был уникальный опыт.

– Лично с Владимиром Зеленским были знакомы?

– С Владимиром Зеленским я встречалась трижды. Первый раз, когда получала свой очередной «Телетриумф» как лучшая телеведущая. Тогда церемонию вел «Квартал 95», и Владимир Зеленский в частности. Получая статуэтку, я произнесла какую-то речь и запомнила, как он отреагировал – «Хорошо сказала!». От человека, который виртуозно работает со словом, это приятный комплимент.

Второй раз мы виделись с Владимиром во время нашего с ним интервью как с кандидатом в президенты. Мы вели его с Вадимом Карпьяком. Разговор, как мне кажется, получился откровенный и искренний, и самое главное – своевременный, люди хотели увидеть кандидата в президенты не на сцене, не в роли, а услышать, что он думает о злободневных вещах. Он был открыт. Например, когда спросила, не страшно ли брать на себя такую колоссальную ответственность за страну в состоянии войны и противоречий он сказал: «Страшно, но я пойду». И третий раз видела уже на дебатах.

– Как думаете, почему команде Зеленского приглянулись именно вы?

– Не знаю. Честно. Может, свою роль сыграло то интервью…

– И как вам это интервью?

– Мне кажется, наш разговор получился. Когда разговор удается, это чувствуется. У нас была задача раскрыть человека, который собирается возглавить страну в такой тяжелый момент. Интервью на YouTube посмотрели несколько миллионов человек, значит, интересно было.

– А если бы вам предложили быть модератором от Порошенко. Согласились бы?

– Да, согласилась бы. Это моя работа. Президентские дебаты на стадионе! Когда такое еще будет!? И будет ли?

– Каким был ваш личный праздник после всей этой нервотрепки? Бокал шампанского успели выпить?

– А как же! Только после дебатов. Помню, вышла со стадиона, долго шла к машине, ведь город был перекрыт, на шпильках, уставшая, взволнованная, но с «чувством «выполненного долга». Выдохнула. Доехали с водителем до работы, пересела в свою машину, заполнили ее букетами от друзей и коллег и поехала домой. Дома меня, конечно, ждала семья, они накрыли праздничный стол.

Помню, как присела, мне налили бокал шампанского, а я спрашиваю: «Ну, теперь расскажите, что было на дебатах?»

(смеется). На стадионе стоял такой гул и крик, что я реально очень многого не слышала. На следующий день собрала всех родных – маму, брата, свою семью, и мы поехали в ресторанчик пообедать.

– В отпуск так и не поехали?

– Он просто перенесся. Ничего страшного – такое в жизни бывает.

– Вы незаменимая ведущая одной и той же программы вот уже 19 лет. Не хотите кардинально изменить свою жизнь, попробовать нечто новое – выйти, как говорят психологи, из привычной зоны комфорта?

– Если кто-то думает, что мне очень комфортно, то это не так. Соединять две должности-редактора и ведущей – непросто. Хотя, признаю, это мой выбор. На моей эфирной неделе очень устаю – два эфира в день как у ведущей, планерки, вычитки сюжетов, планирование, много разных административных вопросов… Назвать это зоной комфорта, честно говоря, сложно. А вот уже на неделе неэфирной легче, я – редактор, журналисты могут спокойно и обстоятельно со мной пообщаться, мы не будем дергаться, поглядывая на часы.

Можно рассматривать мою работу как зону комфорта только в смысле опыта, я очень давно в профессии и некоторые процессы отлажены до автоматизма.

Хотя в год трех выборов, все отлаженные процессы нужно отлаживать заново. Новости – это «высокоотходное производство». Сделал выпуск, показал сюжет, дал рейтинг – и завтра снова все сначала. И что самое главное – вчерашние победы и заслуги сегодня уже никого не интересуют.

Может быть, я когда-то выйду из этой «зоны комфорта», просто останусь на одной должности. Можно догадаться на какой…Но пока есть силы и желание буду работать. (улыбается)

– Совсем сферу сменить – это точно нет? Или да?

– Не знаю. Все может быть, я научилась жить сегодняшним днем, пока ситуация выглядит таким образом. Без работы я точно не останусь, не потому, что я такая незаменимая, а потому что работать надо, и я не из тех, кто будет сидеть дома и выглядывать детей и мужа с кастрюлей борща, …хотя борщ у меня отменный…

– Домой работу несете?

– Стараюсь не нести. Но поскольку муж у меня телевизионщик (Сергей Соловьев – главный оператор ICTV. – Авт.), мы оба работаем на одном канале, конечно, могу ему все рассказать, потому что он меня поймет и не будет задавать лишних вопросов. Он прекрасно знает всю телекухню, мы разговариваем на одном языке, и если мне иногда хочется пожаловаться или поплакаться, то лучше всего это делать Соловьеву.

– Вы на экране выглядите женщиной деловой и серьезной, и зрителям бывает сложно представить, что телеведущие – такие же люди, как и все. Как вы любите веселиться? Песни попеть, потанцевать?

– Конечно, если я озвучиваю серьезные новости, то я серьезная. Многие считают, что я эмоциональная в кадре. Мне сын иногда говорит: «Ой, мама, с тобой так тяжело, ты шуток не понимаешь». (смеется). Может быть, это отпечаток работы, я действительно часто все воспринимаю серьезно. И потом еще думаю: «А чего он так сказал!» А он мне снова: «Да мама, я пошутил, успокойся!» Но в принципе, мне кажется, со мной легко общаться.

Я человек достаточно открытый, откровенный, иногда даже чересчур. Умею веселиться: люблю танцевать, люблю музыку, кино, люблю посмеяться, принимать гостей, сама люблю приходить в гости.

У нас дома каждую пятницу пикник. И, поверьте, нам нескучно.

– Если бы вам предложили пойти в политику – согласились бы?

– Скорее всего, нет. Это не мое. Очень ответственно и скользко. Хотя, силы что-то изменить у меня, кажется, есть. Пока серьезных предложений не было, поэтому я об этом серьезно не думала.

– Не наблюдали ли вы, что человек меняется, когда уходит в политику? Что-то там такое с людьми происходит!

– Все зависит от человека. Как говорит мой друг, когда они начинают ходить по коврам, у них происходят тектонические разрушения сознания (улыбается). Но мне все-таки кажется, если у тебя есть стержень, – ковры тебя не испортят.

Источник: “КП в Украине”

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