До нового телесезону ICTV випустив суперхіт «Тисни!»

Осінній сезон на ICTV обіцяє глядачам багато приємних несподіванок. «Перша ластівка» від телеканалу – драйвовий трек «Тисни!», у створенні якого взяли участь група Packhot Boyz, ведучі ICTV і актори «Дизель шоу».

До нового сезону промо-команда ICTV підготувала музичний хіт, який закликає українців зробити правильний вибір. Драйвовий трек «Тисни!» від гурту Pаckhot Boyz підтримує започаткований на ICTV «Рух великого пальця». До речі, музичний гурт Pаckhot Boyz складається виключно зі співробіників телеканалу.

Ідея зняти кліп до пісні з’явилася зовсім випадково. Керівник відділу промо та дизайну ICTV Леонід Веселков розповідає:

– Коли ми вже записали трек, то зрозуміли: це хіт! Без кліпу тут не обійтися, хоча в планах цього і не було.

Знімали його прямо під стінами нашого каналу і всі співробітники виглядали з вікон: що ж це там таке? Всі слухали, підспівували, а особливо активні колеги навіть знялися у відео. Зйомка цього кліпу всіх нас об’єднала.

Зйомки кліпу тривали всього один день і проходили під вікнами телеканалу.

– Головні зірки кліпу – це люди, які написали цю пісню, придумали ідею і знялися – наші режисери, звукорежисери, промо-команда, це люди з ICTV.

Наприклад, вокаліст «Pаckhot Boyz» Микола Тищенко – режисер монтажу – у вільний від роботи на телеканалі час співає у власній музичній групі, – каже Леонід Веселков.

Участь у зйомках атмосферного відео взяли також актори «Дизель студіо» та ведучі програми «Факти. Спорт» Андрій Ковалський і В’ячеслав Цимбалюк.

Вже зовсім скоро українці зможуть почути і побачити суперхіт від ICTV на радіо і в ефірі телеканалів.

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