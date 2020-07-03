З нагоди Дня спортивного журналіста Спортивний комітет України влаштував свято для тих, хто у професії. Щороку СКУ дає змогу журналістам на собі відчути різні види спорту. Цього року було сумо. Проходив турнір за міжнародними правилами. Судила змагання досвідчена спортсменка Іванна Березовська.

Учасників поділили на 2 групи, по 2 переможці виходили у півфінал. Ведучий програми «Факти. Спорт» на ICTV Андрій Ковальський не програв жодної сутички, у тому числі виграв і у фіналі.

Дуже крута ініціатива СКУ. Спортивних журналістів не так багато і приємно, що про нас пам’ятають ті, про кого ми пишемо і знімаємо сюжети.

Це чудова можливість відчути себе у шкурі спортсмена і на якусь тисячну долю зрозуміти, який важкий у них хліб. А щодо змагань – я не мав права програти. Бо мене підтримувала найкраща група підтримки – мої діти!, – прокоментував Ковальський.









АНДРІЙ КОВАЛЬСЬКИЙ ПЕРЕМІГ У ТУРНІРІ З СУМО / 5 фотографій

Ведучий ICTV в cпортивній журналістиці вже 21 рік. Разом з командою однодумців Андрій Ковальський створював проект «Факти. Спорт».

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