“Ранок у великому місті” покаже 2000-й випуск

Секрет довголіття – 50% команди працює 10 років: Унікальні факти про “Ранок у великому місті” напередодні 2000 випуску
Завтра, 24 жовтня, телеканал ICTV2 готує особливий ефір інформаційно-аналітичної програми “Ранок у великому місті”. В ефір вийде ювілейний, 2000-й випуск! За 10 років існування проєкт став справжнім літописом життя українців, увійшов до ТОП-3 ранкових шоу та навіть потрапив до Книги рекордів України.
З понеділка по п’ятницю о 7:00 “Ранок у великому місті” на ICTV2 зустрічає своїх глядачів, заряджаючи енергією на цілий день. Ведучі програми — Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка і Сергій Лиховида — не просто інформують, а й стають справжніми друзями для мільйонів українців.
За десятиліття роботи команда “Ранку у великому місті” створила понад 20 000 сюжетів – тут говорили абсолютно про все: від гарячих новин України до інновацій у технологіях, порад про здоров’я та культурних подій, висвітлюючи найважливіші події в політиці, економіці, технологіях, здоров’ї та культурі.
Напередордні ювілейного випуску, ділимося цікавими фактами про програму, які дійсно вражають.
- За час існування програми було створено понад 20 000 сюжетів.
- Близько 50% команди працює над проєктом від самого початку програми..
- Ба більше, “Ранок у великому місті” занесений до Книги рекордів України як ранкове шоу, яке вела незмінна трійка ведучих (Юлія Зорій, Павло Казарін та Антон Равицький).
- “Найважчим та найнапруженішим ефіром став ранок 24 лютого 2022 року, коли ведучі, попри власний страх і нерозуміння, мусили пояснювати глядачам, як діяти, та заспокоювати, щоб не допустити паніки”, – згадує виконавчий продюсер програми Дмитро Слободян.
- У 2023 році першою серед ранкових програм відновила мовлення після повномасштабного вторгнення.
- Програма стала місцем не лише для роботи, а й для життя — 10 сімей організувалися завдяки роботі в команді, а в родинах співробітників народилося понад 20 дітей.
- “Ранок у великому місті” — єдиний проєкт на українському телебаченні, що свого часу виходив одночасно на трьох телеканалах (ICTV2, Новий канал, СТБ) із сумарною часткою, що сягала 27%.
- До складу ведучих вперше на українському ТБ увійшов ветеран Олександр Швачка. Програма стала інноватором, запросивши до складу ведучих ветерана, підкреслюючи важливість соціальної реінтеграції та власним прикладом пропагуючи зміни.
- У різні роки співведучими програми були близько 20 відомих акторів, співаків та телеведучих. Серед них — зірка серіалу “АТП Перевізники” Володимир Гладкий, актори серіалу “Коп з минулого” Дмитро Суржиков та Павло Текучев, актор Драматичного театру імені Франка та серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський, телеведучий Олександр Педан. А також були справді неординарні гості — собачки, півники та навіть Людина-павук!
- Ранок – лідер чоловічої аудиторії: за підсумками 2024 року “Ранок у великому місті” впевнено очолив ТОП ранкових шоу і став лідером за чоловічою аудиторією (18-54 50+).
Дивіться “Ранок у великому місті” на каналі ICTV2 з понеділка по п’ятницю о 7:00. Не пропустіть ювілейний 2000-й випуск завтра та заряджатися енергією на весь день!