“Ранок у великому місті” покаже 2000-й випуск

Секрет довголіття – 50% команди працює 10 років: Унікальні факти про “Ранок у великому місті” напередодні 2000 випуску

Завтра, 24 жовтня, телеканал ICTV2 готує особливий ефір інформаційно-аналітичної програми “Ранок у великому місті”. В ефір вийде ювілейний, 2000-й випуск! За 10 років існування проєкт став справжнім літописом життя українців, увійшов до ТОП-3 ранкових шоу та навіть потрапив до Книги рекордів України.

З понеділка по п’ятницю о 7:00 “Ранок у великому місті” на ICTV2 зустрічає своїх глядачів, заряджаючи енергією на цілий день. Ведучі програми — Юлія Зорій, Григорій Герман, Олександр Швачка і Сергій Лиховида — не просто інформують, а й стають справжніми друзями для мільйонів українців.

За десятиліття роботи команда “Ранку у великому місті” створила понад 20 000 сюжетів – тут говорили абсолютно про все: від гарячих новин України до інновацій у технологіях, порад про здоров’я та культурних подій, висвітлюючи найважливіші події в політиці, економіці, технологіях, здоров’ї та культурі.

Напередордні ювілейного випуску, ділимося цікавими фактами про програму, які дійсно вражають.

За час існування програми було створено понад 20 000 сюжетів. Близько 50% команди працює над проєктом від самого початку програми.. Ба більше, “Ранок у великому місті” занесений до Книги рекордів України як ранкове шоу, яке вела незмінна трійка ведучих (Юлія Зорій, Павло Казарін та Антон Равицький). “Найважчим та найнапруженішим ефіром став ранок 24 лютого 2022 року, коли ведучі, попри власний страх і нерозуміння, мусили пояснювати глядачам, як діяти, та заспокоювати, щоб не допустити паніки”, – згадує виконавчий продюсер програми Дмитро Слободян. У 2023 році першою серед ранкових програм відновила мовлення після повномасштабного вторгнення. Програма стала місцем не лише для роботи, а й для життя — 10 сімей організувалися завдяки роботі в команді, а в родинах співробітників народилося понад 20 дітей. “Ранок у великому місті” — єдиний проєкт на українському телебаченні, що свого часу виходив одночасно на трьох телеканалах (ICTV2, Новий канал, СТБ) із сумарною часткою, що сягала 27%. До складу ведучих вперше на українському ТБ увійшов ветеран Олександр Швачка. Програма стала інноватором, запросивши до складу ведучих ветерана, підкреслюючи важливість соціальної реінтеграції та власним прикладом пропагуючи зміни. У різні роки співведучими програми були близько 20 відомих акторів, співаків та телеведучих. Серед них — зірка серіалу “АТП Перевізники” Володимир Гладкий, актори серіалу “Коп з минулого” Дмитро Суржиков та Павло Текучев, актор Драматичного театру імені Франка та серіалу “Митець” Дмитро Рибалевський, телеведучий Олександр Педан. А також були справді неординарні гості — собачки, півники та навіть Людина-павук! Ранок – лідер чоловічої аудиторії: за підсумками 2024 року “Ранок у великому місті” впевнено очолив ТОП ранкових шоу і став лідером за чоловічою аудиторією (18-54 50+).

Дивіться “Ранок у великому місті” на каналі ICTV2 з понеділка по п’ятницю о 7:00. Не пропустіть ювілейний 2000-й випуск завтра та заряджатися енергією на весь день!