«Золота Дзиґа 2025»: Starlight Media – генеральний інформаційний партнер кінопремії, церемонію проведе Вадим Карпʼяк

Ми віримо, що українське кіно – це більше, ніж мистецтво. Це історії, що формують нашу ідентичність, об’єднують суспільство та відкривають Україну світові. Саме тому цього року компанія Starlight Media стала генеральним інформаційним партнером Національної кінопремії «Золота Дзиґа». Церемонію проведе Вадим Карпʼяк, ведучий телеканалу ICTV і національного марафону «Єдині новини».

Медіапартнером премії є бренд «Твоє кіно», який щодня знайомить глядачів із сучасними українськими фільмами. Саме тут відбудеться трансляція церемонії «Золота Дзиґа» – у суботу, 11 жовтня, о 22:00 на телеканалі «Твоє кіно Relax». Кожен охочий зможе відчути атмосферу свята українського кіно та розділити гордість за його досягнення.

“Канали “Твоє Кіно” об’єднують великий світ кращих фільмів і для нас дуже цінно, підтримувати в цій якісній палітрі саме українське, своє. Ми раді стати одним з ключових партнерів цьогорічної “Дзиги” і надати можливість всій індустрії та нашим глядачам отримати ексклюзивний доступ до трансляції головної національної церемонії на нашому каналі”, – Ольга Задорожна, директорка каналів “Твоє кіно”.

Національну кінопремію «Золота Дзиґа» з 2017 року вручає Українська кіноакадемія за професійні досягнення у сфері кінематографа. Вона вже стала символом розвитку та визнання українського кіно, а її статуетка – уособленням руху, динаміки та творчого пошуку. Щороку саме тут відзначають тих, хто творить нові історії для великого екрана.

Для нас особлива честь бути поруч із кінематографічною спільнотою в момент, коли вона відзначає свої найкращі здобутки. Ми пишаємося, що можемо підтримати цей рух і допомогти українському кіно звучати голосніше.