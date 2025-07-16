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Головна / Зірки кіно, телебачення та новин у фільмі «Смурфи»: Оксана Гутцайт, Віталіна Біблів і Григорій Бакланов подарували свої голоси чаклунам з нової історії Смурфів / 16.07.2025 16:34
16.07.2025 16:34
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Зірки кіно, телебачення та новин у фільмі «Смурфи»: Оксана Гутцайт, Віталіна Біблів і Григорій Бакланов подарували свої голоси чаклунам з нової історії Смурфів

Зірки кіно, телебачення та новин у фільмі «Смурфи»: Оксана Гутцайт, Віталіна Біблів і Григорій Бакланов подарували свої голоси чаклунам з нової історії Смурфів

У новому анімаційному фільмі СМУРФИ глядачі почують знайомі голоси у несподіваних ролях. До озвучування харизматичних антагоністів — членів Міжгалактичного Альянсу Злих Чаклунів — долучилися зірки українського кіно, телебачення та новин.

Віталіна Біблів, відома українська акторка театру та кіно, зірка серіалів «Жіночий лікар», «Будиночок на щастя» та багатьох театральних вистав, подарувала свій голос Асмодії — суворій, діловій чаклунці, яка завжди говорить прямо і не терпить дурниць. Її героїня — справжній стратег у лавах Злих Чаклунів. Віталіна поділилась:

«Я давно займаюся дубляжем і озвучувала найрізноманітніших персонажів, тож сам процес не був для мене новим. Але кожного разу, коли бачиш свого героя на екрані, це викликає захоплення. Це справжня акторська палітра — оживляти персонажа лише голосом. На мій погляд, дубляж — це окреме, надзвичайно красиве мистецтво.»

Оксана Гутцайт, ведуча програми «Факти» на телеканалі ICTV, озвучила Жезебет — грубувату чаклунку з яскравим французьким шармом, яка, як і її соратники, втомилась від некомпетентності Разамеля й готова діяти рішуче.

Papa Smurf (John Goodman) in Smurfs from Paramount Animation.

“Це неймовірний досвід! Дивовижний! Хоч моя роль невелика, але для мене вона головна! Хвилювалася, адже для мене це вперше! Дуже сподобалося, не хотілося йти зі студії (сміється). Потім, ще кілька днів думала: «О! Варто було вкласти ще таку емоцію! Додати такого забарвлення голосом!» Сподіваюсь, моя героїня сподобається глядачам!”

Григорій Бакланов, український актор театру та кіно, відомий за ролями у серіалі «Спіймати Кайдаша» та фільмі «Пекельна Хоругва», озвучив Чурнобога — буркотливого чаклуна зі східноєвропейським акцентом. Його персонаж — іронічний, втомлений, але завжди з холодним розрахунком і саркастичним поглядом на все довкола.

“Я дуже люблю озвучувати мультики. Тут — було як творчий відпочинок. За час роботи можна було гратися голосом і кривлятися з інтонаціями як завгодно. Мов розказуєш щось цікаве дітям або веселиш їх, коли їм сумно.” — ділиться Григорій.

Завдяки харизмі та акторському таланту цих зірок, нові персонажі оживають на екрані — яскраві, колоритні та по-справжньому живі.

Медіапартнер фільму – телеканал ICTV2.

Не пропустіть! «СМУРФИ» у кіно з 12 липня!

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Теги: Оксана Гутцайт
16.07.2025 16:34

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