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Головна / Ветеран і ведучий програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка став модератором форуму “НадЛюди 2025” від Forbes Ukraine / 28.04.2025 18:58
28.04.2025 18:58
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Ветеран і ведучий програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка став модератором форуму “НадЛюди 2025” від Forbes Ukraine

Ветеран і ведучий програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка став модератором форуму “НадЛюди 2025” від Forbes Ukraine

У Києві 25 квітня відбулася конференція “НадЛюди 2025”, присвячена ролі людського капіталу в умовах сучасних викликів. Ветеран і ведучий програми “Ранок у великому місті” на ICTV2 Олександр Швачка виступив модератором дискусії “Ветерани у вашому бізнесі. Чи готові ви до інтеграції захисників?”.

“Інтеграція ветеранів у бізнес – це не лише про робочі місця. Це про визнання досвіду мужності, стійкості й лідерства, який вони приносять у команди. Бізнес має не просто бути готовим приймати захисників – він має бути готовим вчитися у них”, – зазначає Олександр Швачка.

Загалом у межах трьох тематичних блоків конференції “НадЛюди 2025” виступили 30 спікерів, серед яких: ректор Українського католицького університету, доктор філософії Тарас Добко; CEO “Vodafone Україна” Ольга Устинова; СЕО аптечної мережі АНЦ Микола Щербина; заступник голови правління МХП Андрій Булах; директорка департаменту персоналу НБУ Людмила Єропкіна; генеральний директор robota.ua Валерій Решетняк та CEO OMD Optimum Media Оксана Журовіч та інші.

Учасники обговорювали нові виклики для бізнесу: як визначати рівень зарплат, ефективно мотивувати й навчати співробітників, утримувати таланти в часи невизначеності. Лідери ділилися ідеями щодо підтримки команд в умовах хронічної тривоги, а також шукали нові соціальні ініціативи, які можуть стати джерелом внутрішньої сили для працівників.

Також під час конференції відбулася урочиста церемонія нагородження: Forbes Ukraine оголосив переможців у двох ключових номінаціях. Звання “Найкращий роботодавець 2025” здобула компанія Intellias, а “Найефективнішим HR-лідером 2025” став Андрій Булах, HRD MХП.

Конференція об’єднала понад 350 гостей і стала потужною платформою для обміну думками про адаптацію команд до реалій війни та епохи стрімкого розвитку штучного інтелекту.

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Теги: Олександр Швачка, Ранок у Великому Місті
28.04.2025 18:58

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