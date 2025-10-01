Українські військові з ампутаціями вперше підкорили Кіліманджаро: документальний фільм “Друге дихання” виходить в прокат

9 жовтня в український прокат виходить стрічка «Друге дихання», режисерки Марії Кондакової, що розповідає історію українських військових ветеранів. Четверо з них мають протези, але це не завадило їм здійснити неймовірний челендж — зійти на гору Кіліманджаро і підняти на ній український прапор. Це перше успішне, кінематографічно задокументоване, сходження військових до найвищої точки Африки. Медіапартнером стрічки виступив телеканал ICTV2, підтримавши важливу історію про незламність українських ветеранів.

Герої проєкту — військові ветерани:

– Роман “Добряк” Колесник

– Ольга “Висота” Єгорова

– Владислав “Шатя” Шатіло

– Михайло “Грізлі” Матвіїв

– Олександр “Рагнар” Міхов

Фільм документує їхню фізичну та психологічну подорож, демонструючи як вони долають біль, переосмислюють травматичний досвід війни і знаходять силу у єдності та взаємній підтримці. Це історія підкорення – вершини та своїх внутрішніх та зовнішніх «демонів».

«Цей фільм — не просто про підкорення гірської вершини. Він про людей, які кинули виклик власним обмеженням і суспільним стереотипам. Попри біль, герої доводять, що повноцінне життя після травм можливе», — підкреслює режисерка фільму Марія Кондакова.

Фільм є благодійним проєктом, створеним з ініціативи Геннадія Газіна, засновника благодійного фонду If Not Now Then When. Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду «Друге дихання», який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію. Амбасадором фонду є відомий український телеведучий Олександр Педан.

ТВОРЧА КОМАНДА:

– Режисерка: Марія Кондакова

– Головний оператор: Сергій Михальчук

– Композитор: Євген Філатов та Олександр Чорний

– Продюсери: Геннадій Газін, Олексій Макухін

– Країна виробництва: Україна

– Мова фільму: українська

– Локації зйомок: Україна, Танзанія

– Монтаж: Київ

Прокатник: Green Light Films

Хронометраж: 87 хв

Дата виходу у прокат — 9 жовтня