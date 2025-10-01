Українські військові з ампутаціями вперше підкорили Кіліманджаро: документальний фільм “Друге дихання” виходить в прокат

9 жовтня в український прокат виходить стрічка «Друге дихання», режисерки Марії Кондакової, що розповідає історію українських військових ветеранів. Четверо з них мають протези, але це не завадило їм здійснити неймовірний челендж — зійти на гору Кіліманджаро і підняти на ній український прапор. Це перше успішне, кінематографічно задокументоване, сходження військових до найвищої точки Африки. Медіапартнером стрічки виступив телеканал ICTV2, підтримавши важливу історію про незламність українських ветеранів.
Герої проєкту — військові ветерани:
– Роман “Добряк” Колесник
– Ольга “Висота” Єгорова
– Владислав “Шатя” Шатіло
– Михайло “Грізлі” Матвіїв
– Олександр “Рагнар” Міхов
Фільм документує їхню фізичну та психологічну подорож, демонструючи як вони долають біль, переосмислюють травматичний досвід війни і знаходять силу у єдності та взаємній підтримці. Це історія підкорення – вершини та своїх внутрішніх та зовнішніх «демонів».
«Цей фільм — не просто про підкорення гірської вершини. Він про людей, які кинули виклик власним обмеженням і суспільним стереотипам. Попри біль, герої доводять, що повноцінне життя після травм можливе», — підкреслює режисерка фільму Марія Кондакова.
Фільм є благодійним проєктом, створеним з ініціативи Геннадія Газіна, засновника благодійного фонду If Not Now Then When. Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду «Друге дихання», який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію. Амбасадором фонду є відомий український телеведучий Олександр Педан.
ТВОРЧА КОМАНДА:
– Режисерка: Марія Кондакова
– Головний оператор: Сергій Михальчук
– Композитор: Євген Філатов та Олександр Чорний
– Продюсери: Геннадій Газін, Олексій Макухін
– Країна виробництва: Україна
– Мова фільму: українська
– Локації зйомок: Україна, Танзанія
– Монтаж: Київ
Прокатник: Green Light Films
Хронометраж: 87 хв
Дата виходу у прокат — 9 жовтня