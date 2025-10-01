Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Українські військові з ампутаціями вперше підкорили Кіліманджаро: документальний фільм "Друге дихання" виходить в прокат / 01.10.2025 14:55
01.10.2025 14:55
Українські військові з ампутаціями вперше підкорили Кіліманджаро: документальний фільм “Друге дихання” виходить в прокат

9 жовтня в український прокат виходить стрічка «Друге дихання», режисерки Марії Кондакової, що розповідає історію українських військових ветеранів. Четверо з них мають протези, але це не завадило їм здійснити неймовірний челендж — зійти на гору Кіліманджаро і підняти на ній український прапор. Це перше успішне, кінематографічно задокументоване, сходження військових до найвищої точки Африки. Медіапартнером стрічки виступив телеканал ICTV2, підтримавши важливу історію про незламність українських ветеранів.

Герої проєкту — військові ветерани:

Роман “Добряк” Колесник
Ольга “Висота” Єгорова
Владислав “Шатя” Шатіло
Михайло “Грізлі” Матвіїв
Олександр “Рагнар” Міхов

Фільм документує їхню фізичну та психологічну подорож, демонструючи як вони долають біль, переосмислюють травматичний досвід війни і знаходять силу у єдності та взаємній підтримці. Це історія підкорення – вершини та своїх внутрішніх та зовнішніх «демонів».

«Цей фільм — не просто про підкорення гірської вершини. Він про людей, які кинули виклик власним обмеженням і суспільним стереотипам. Попри біль, герої доводять, що повноцінне життя після травм можливе», — підкреслює режисерка фільму Марія Кондакова.

Фільм є благодійним проєктом, створеним з ініціативи Геннадія Газіна, засновника благодійного фонду If Not Now Then When. Усі прибутки від прокату стрічки будуть передані до фонду «Друге дихання», який допомагає українським ветеранам з ампутаціями проходити фізичну та психологічну реабілітацію. Амбасадором фонду є відомий український телеведучий Олександр Педан.

ТВОРЧА КОМАНДА:

Режисерка: Марія Кондакова
Головний оператор: Сергій Михальчук
Композитор: Євген Філатов та Олександр Чорний
Продюсери: Геннадій Газін, Олексій Макухін
Країна виробництва: Україна
Мова фільму: українська
Локації зйомок: Україна, Танзанія
Монтаж: Київ

Прокатник: Green Light Films

Хронометраж: 87 хв

Дата виходу у прокат — 9 жовтня 

