У Києві відбудеться Business Process Management 2025: перша конференція з процесного управління в Україні

19 червня у Києві пройде Business Process Management 2025 — перша в Україні конференція, повністю присвячена процесному управлінню. На заході зустрінуться бізнес-лідери, CEO, урядовці, експерти та практики з українських та міжнародних компаній. Спікери говоритимуть не про “натхнення”, а про системність, реальні кейси та перевірені інструменти. На вас чекає живий діалог з фахівцями, які формують операційну архітектуру українського бізнесу.

У програмі:

???? Реальні кейси від топ-спікерів з Нова Пошта, Starlight Media, МХП, Київстар, Kernel, Мінцифри, Подорожник, Укрсиббанк та інших.

???? Результати унікального дослідження рівня зрілості процесного управління в Україні

???? Інструменти процесного аудиту, побудови операційної моделі, масштабування

???? Панельні дискусії за участі представників уряду, малого та великого бізнесу

???? Нетворкінг, із керівниками, які впроваджують зміни. Це не просто обмін контактами, а співпраця на спільних принципах.

Зокрема, Ольга Катющенко, операційна директорка дивізіонів Digital та Production найбільшої медіакомпанії України Starlight Media, долучиться до панельної дискусії “Як процесне управління допомагає бізнесу рости?”. В рамках бесіди ТОП-менеджери різних сфер обговорять важливіть процесного управління для стійкого зростання бізнесу особливо під час війни.

Запрошуємо на подію:

▪️ Власників бізнесу та топ-менеджерів

▪️ Операційних директорів і керівників трансформацій

▪️ Компаній, що масштабуються або оптимізують процеси

▪️ BPM-фахівців, аналітиків і менеджерів з автоматизації

Організатор: Асоціація професіоналів управління бізнес-процесами ABPMP Ukraine — частина міжнародної спільноти професіоналів в галузі управління бізнес-процесами (BPM). Головний медіапартнер заходу: Starlight Media

Процеси — це не бюрократія, а інструмент стійкості. Це подія для тих, хто будує ефективну архітектуру бізнесу — замість того, аби гасити пожежі.

???? Встигність забронювати квиток за ціною “ранніх пташок” до 10 травня: https://www.bpm.org.ua/#buy_tickets