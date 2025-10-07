У Києві 16 жовтня відбудеться 11-й Київський міжнародний економічний форум

Головна тема – «Ukraine 2.0: The Power of People», яка підкреслює: відновлення та модернізація України в умовах війни та глобальних змін залежать від рішень і дій людей – у бізнесі, державі, освіті та на виробництві.

Форум збере понад 1000 учасників – лідерів бізнесу, представників уряду, інвесторів і міжнародних експертів. У програмі – 15 дискусій і 100+ спікерів, які говоритимуть про інвестиції, промисловість, оборонні технології, людський капітал і місце України у світовій економіці.

Серед спікерів:

Джордж Фрідман (Geopolitical Futures),

В’ячеслав Домбровскіс (ексміністр економіки Латвії),

Едвард Мермельштейн (комісар з міжнародних справ Нью-Йорка),

Зоя Литвин (Освіторія, GGTC Kyiv),

Адам Сікорський (UNIMOT S.A.),

Теймур Тагієв (NEQSOL Holding),

Максим Тімченко (ДТЕК),

Олена Вовк (Enzym Group, Kormotech).

Реєстрація учасників: https://forumkyiv.org/uk/

Акредитація журналістів: https://bit.ly/4mzu1nB