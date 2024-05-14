«Сильні України» – спортивні змагання серед ветеранів відбудуться в Кропивницькому

25 травня в місті Кропивницький відбудеться четвертий етап другого всеукраїнського туру змагань з адаптивних видів спорту серед ветеранів «Сильні України».

Учасники змагатимуться у веслуванні на тренажері, жимі лежачи, аеробайках та в ривку гирі. Головним суддею стане Василь Вірастюк, чемпіон світу зі стронгмену.

Змагання організує Федерація стронгмену України за підтримки заступника міського голови, депутата Кропивницької міської ради від партії «Слуга Народу» Михайла Бєжана, голови Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича та меценатів.

Генеральний інформаційний партнер заходу – телеканал ICTV2, інформаційний партнер – радіо Армія FM.

Щоб взяти учать у заході, необхідно зареєструватися https://bit.ly/3wny0ja

«Сильні України» – всеукраїнські спортивні змагання з адаптивних видів спорту серед ветеранів та чинних військовослужбовців, які отримали травми та поранення (видимі та невидимі) під час участі в бойових діях на території України. Змагання вперше відбулися в 2023 році та стали частиною системи спортивно-реабілітаційних заходів для ветеранів війни ГО «Федерація стронгмену України» за підтримки депутатів партії «Слуга Народу» та меценатів. У жовтні 2023 року на міжнародному фестивалі Arnold Classic Europe в Мадриді ветерани, учасники першого всеукраїнського туру змагань, встановили світовий рекорд з адаптивного стронгмену, протягнувши за канат в упорі сидячі 4 вантажівки загальною масою 35 тон на 20 метрів за 30,69 секунди.