Starlight Media та ОПОРА запускають інфокампанію щодо воєнних злочинів росіян

Українська медіакомпанія «Starlight Media» та Громадянська мережа ОПОРА спільно запускають інформаційно-просвітницьку кампанію, аби мотивувати українців давати свідчення щодо воєнних злочинів росіян. Ця інформаційна співпраця почалася ще з осені минулого року й триває завдяки підтримці уряду Великої Британії. 16 лютого 2024 року в межах цієї спільної роботи на телеканалах медікомпанії вийшла тематична соціальна реклама.

Майже 16% опитаних українців по всій країні заявили, що були свідками воєнних злочинів, скоєних росіянами. А Офіс Генерального прокурора України повідомляє про зафіксовані 125 389 воєнних злочинів станом на 15 лютого 2024 року.

«Зло має бути покараним не тільки на полі бою, а і в площині верховенства права. Так, жоден суд у світі не зможе повернути нам втрачених українських життів чи відмінити біль, пережитий нами.

Проте, саме від фіксації російських злочинів, від наших свідчень залежить чи зможемо ми добитися справедливості під час трибуналу, чи будуть покарані винні. Тому, для нас дуже важливою є започаткована спільно з ОПОРОЮ кампанія і ми інвестуватимемо свої ефірні і діджитал-ресурси у промоцію надання свідчень, профільних сервісів і боротьбу за справедливість, хай би якою довготривалою вона не була», — зазначає Олександр Богуцький, СЕО Starlight Media.

Регулярно в ефірі телеканалів «СТБ», «ICTV», «ICTV2», «Новий канал» та їх соціальних мережах і сайтах, а також в марафоні «Єдині Новини» з’являтимуться новинні сюжети, студійні інтерв’ю з гостями, текстові новини й пости про важливість надання свідчень щодо воєнних злочинів, інструкції про те куди варто звертатися, що саме є воєнними злочинами, як свідчення людини стає доказом у міжнародних судах, чому важливо опитувати свідків не лише в Україні, а й за кордоном тощо. Експертами в цих матеріалах будуть представники Центру сприяння документуванню воєнних злочинів, який ОПОРА відкрила у Варшаві, профільні експерти правозахисних організацій, що займаються документуванням воєнних злочинів, представники Офісу Генерального прокурора України та інші. Журналісти Starlight Media готуватимуть тематичні матеріали, а ОПОРА забезпечуватиме представлення профільних експертів. Також в межах спільної інформаційної кампанії впродовж лютого-травня в телеефірі транслюватиметься соціальний ролик.

Як зазначає Голова Правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, ми маємо налаштовуватись, що досягнення справедливості не відбудеться швидко. ​​«Непокаране зло лише зростає, тому розслідування воєнних злочинів, вчинених в Україні, є невід’ємною складовою комплексної безпеки в Європі. За даними соціологічних досліджень в Україні 16% громадян були свідками воєнних злочинів, а 51% вважає, що перемога та мир без правосуддя неможливі. Ми вважаємо, що кожна жертва, яка зараз у безпеці, має бути поінформована, що таке воєнні злочини та злочини проти людяності, які юридичні дії є можливими та яка роль свідка у процесі правосуддя.

Ця інформаційна кампанія покликана заохотити свідків співпрацювати з правоохоронцями та громадськими організаціями, які сприяють документуванню, а також чітко розуміти, що правосуддя не буде швидким, але війна для багатьох закінчиться лише із покаранням злочинців», — зауважує вона.

Інтерв’ю з Ольгою Айвазовською щодо варшавського Центру сприяння документуванню воєнних злочинів можна переглянути за посиланням. А напередодні, 15 лютого, до Центру у Варшаві завітав Міністр закордонних справ і в справах Співдружності та розвитку й колишнього прем’єр-міністр Великої Британії Девід Кемерон.