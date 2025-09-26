Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна 2025 / 26.09.2025 11:27
26.09.2025 11:27
Онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна 2025

Премія HR-бренд Україна — головна щорічна подія для тих, хто формує майбутнє HR в Україні. Тут зустрічаються лідери бізнесу, HR-директори, практики та новатори, аби поділитися досвідом і надихнути на сміливі трансформації.

З 18 вересня по 30 жовтня відбудеться масштабна подія — всеукраїнський онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна.

???? На вас чекає:

  • 60+ реальних кейсів компаній, які вже змінили правила гри
  • 80+ спікерів — експерти та візіонери HR
  • 30+ годин контенту з найгарячіших тем галузі
  • Живі Q&A-сесії та відверті відповіді
  • Максимум практики — мінімум теорії

✅ Початок трансляції щочетверга о 14:00. Дати етерів: у вересні —18.09, 25.09; у жовтні — 02.10, 09.10, 16.10, 23.10 та 30.10.

Номінанти Премії HR-бренд відкрито представлять свої кейси, про те, як:

  • впроваджують AI та сучасні технології в HR;
  • працюють людиноцентричні стратегії;
  • трансформують корпоративні культури;
  • створюють інклюзивність, рівність і різноманіття;
  • інвестують у розвиток команд і вирощують нових лідерів;
  • знаходять таланти через нестандартні методи рекрутингу;
  • поєднують HR та соціальні ініціативи.

Хочете зрозуміти, як це виглядає? Перегляньте плейлист марафону 2024 року — і відчуйте масштаб.

Реєструйтесь безкоштовно — і беріть найкращі практики для своєї компанії.

