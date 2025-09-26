Онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна 2025

Премія HR-бренд Україна — головна щорічна подія для тих, хто формує майбутнє HR в Україні. Тут зустрічаються лідери бізнесу, HR-директори, практики та новатори, аби поділитися досвідом і надихнути на сміливі трансформації.
З 18 вересня по 30 жовтня відбудеться масштабна подія — всеукраїнський онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна.
???? На вас чекає:
- 60+ реальних кейсів компаній, які вже змінили правила гри
- 80+ спікерів — експерти та візіонери HR
- 30+ годин контенту з найгарячіших тем галузі
- Живі Q&A-сесії та відверті відповіді
- Максимум практики — мінімум теорії
✅ Початок трансляції щочетверга о 14:00. Дати етерів: у вересні —18.09, 25.09; у жовтні — 02.10, 09.10, 16.10, 23.10 та 30.10.
Номінанти Премії HR-бренд відкрито представлять свої кейси, про те, як:
- впроваджують AI та сучасні технології в HR;
- працюють людиноцентричні стратегії;
- трансформують корпоративні культури;
- створюють інклюзивність, рівність і різноманіття;
- інвестують у розвиток команд і вирощують нових лідерів;
- знаходять таланти через нестандартні методи рекрутингу;
- поєднують HR та соціальні ініціативи.
Хочете зрозуміти, як це виглядає? Перегляньте плейлист марафону 2024 року — і відчуйте масштаб.
Реєструйтесь безкоштовно — і беріть найкращі практики для своєї компанії.