Онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна 2025

Премія HR-бренд Україна — головна щорічна подія для тих, хто формує майбутнє HR в Україні. Тут зустрічаються лідери бізнесу, HR-директори, практики та новатори, аби поділитися досвідом і надихнути на сміливі трансформації.

З 18 вересня по 30 жовтня відбудеться масштабна подія — всеукраїнський онлайн-марафон кейсів номінантів Премії HR-бренд Україна.

???? На вас чекає:

60+ реальних кейсів компаній, які вже змінили правила гри

80+ спікерів — експерти та візіонери HR

30+ годин контенту з найгарячіших тем галузі

Живі Q&A-сесії та відверті відповіді

Максимум практики — мінімум теорії

✅ Початок трансляції щочетверга о 14:00. Дати етерів: у вересні —18.09, 25.09; у жовтні — 02.10, 09.10, 16.10, 23.10 та 30.10.

Номінанти Премії HR-бренд відкрито представлять свої кейси, про те, як:

впроваджують AI та сучасні технології в HR;

працюють людиноцентричні стратегії;

трансформують корпоративні культури;

створюють інклюзивність, рівність і різноманіття;

інвестують у розвиток команд і вирощують нових лідерів;

знаходять таланти через нестандартні методи рекрутингу;

поєднують HR та соціальні ініціативи.

Хочете зрозуміти, як це виглядає? Перегляньте плейлист марафону 2024 року — і відчуйте масштаб.

Реєструйтесь безкоштовно — і беріть найкращі практики для своєї компанії.