New Food Summit 2025: де майбутня маржа фуд-бізнесу?

22–23 жовтня у Києві відбудеться головна подія для лідерів українського агріфуд-бізнесу — New Food Summit 2025 (https://tinyurl.com/5xcx7bhv). Тема цього року — «Нові координати зростання для фуд-бізнесу». Саміт збере понад 450 учасників — виробників, переробників, інвесторів, ритейлерів, постачальників технологій та компанії суміжних сфер. Головне питання: де маржа майбутнього?

«New Food Summit — подія нового типу для українського ринку їжі. Вона об’єднує гравців усього ланцюга доданої вартості: від корпорацій до крафтовиків. Тут народжуються ідеї, що перетворюються на проєкти та живлять українську економіку», — говорить Ірина Бондаренко, продюсерка заходу, засновниця компанії-організатора IdeasFirst.

Традиційною частиною стане New Food Bar — зона для презентації новинок. Цього року три продукти отримають відзнаку «Проривний продукт року» від експертного журі.

У програмі — ключові теми ринку:

глобальні тренди та місце України;

експорт vs внутрішній ринок;

європейські стандарти та готовність України;

споживач після війни;

нові ніші: healthy food, frozen food 2.0, функціональні напої;

маркетинг у новій реальності: TikTok, Instagram, інфлюенсери.

Контент саміту формує дорадча рада, до складу якої входять:

Олена Вовк , співвласниця біотехнологічної компанії Enzym Group та петфуд-виробника Kormotech;

Тарас Скорупський , СЕО компанії «ДМИТРУК-ФУДЗ», підприємець у сфері поживних та зручних перекусів;

Дмитро Морозов , заступник CEO МХП з розвитку бізнесу клієнтів;

Борис Шестопалов , засновник Volia Agri-Food Park, співвласник та генеральний директор групи компаній HD-Group, співвласник GFS Group;

Сергій Войцеховський , член ради директорів BGV Group Management;

Дмитро Зозуля , заступник СЕО МХП з M&A;

Катерина Співакова , директорка з комунікацій та взаємодії з урядом KERNEL;

Валерій Бондарь , заступник СЕО МХП зі стратегічних маркетингових комунікацій та проєктів.

Серед спікерів Олександр Паламарчук, заступник директора з розвитку категорії мʼясо-ковбасних виробів та інтеграції нових бізнесів МХП, Олег Волошин, засновник компанії «Маленька Голландія» (бренд «ЛЕККЕР»), Богдан Точка, співвласник та головний пивовар MOVA Brewing Co., Пилип Гришин, співзасновник та технічний директор «Прайм Снек», Юлія Карасевич, директорка групи компаній ТОВ «ІПС» (крупозавод «Озерянка», ТД «Зерновита», макаронна фабрика «Зерно життя»), Тарас Фітьо, співзасновник та співвласник компанії «TOM», Олег Спірін, СEO Varus.ua, Анастасія Шмуляєва, керівниця напряму розвитку категорії «Готова їжа» компанії МХП, Данило Триндюк, співзасновник мережі просторів хліба і кави «Бо Хліб», Артем Зоненко, керівник відділу молочних продуктів та морозива Wine Bureau | goodwine, Марина Горобець, директорка з розвитку групи компаній «Глобино», Андрій Цегелик, CEO Enzym Group, Діана Шмир, СЕО компанії Healthy choice, Марина Булацька, заступниця комерційного директора «Сільпо», та інші.

New Food Summit 2025 стане майданчиком для дискусій, де бізнес зможе почути один одного та спільно окреслити шляхи розвитку індустрії.

22 жовтня — Київ, КВЦ «Парковий»

23 жовтня — онлайн

Зареєструватись на подію – https://tinyurl.com/cnrsv55p