Іноді найнебезпечніше місце для батька — це родинна відпустка. Що нас чекає у новому “Ніхто 2” ?

Володар Еммі Боб Оденкірк повертається в ролі приміського чоловіка, батька та трудоголіка-кілера Гатча Менселла в новому розділі «Ніхто 2» — продовженні хітового бойовика 2021 року, що очолив прокат у США.

Минуло чотири роки після того, як Гатч випадково зіштовхнувся з російською мафією. Тепер він винен кримінальній організації 30 мільйонів доларів і відпрацьовує борг нескінченною серією замовних вбивств міжнародних злочинців.

Хоча йому подобається шалений ритм своєї «роботи», Гатч і його дружина Бекка (номінантка на Міжнародну Еммі Конні Нільсен) відчувають, що вигоріли та віддалилися одне від одного. Тож вони вирішують узяти дітей — 17-річного сина Брейді (Ґейдж Монро) і 12-річну доньку Семмі (Пейзлі Кадорат) — і вирушити у коротку відпустку до «Меджестік Мідвей та Аквапарку Дикого Білла» — єдиного місця, де Гатч колись відпочивав із братом Гаррі (номінант на Ґреммі й Еммі RZA).

До них приєднується батько Гатча (володар Еммі Крістофер Ллойд), і родина прибуває до туристичного містечка Пламмервілль, що має гасло: «Plummerville is Summerville!» — у пошуках розваг та сонця.

Та дрібний конфлікт із місцевими забіяками втягне всю родину у протистояння з корумпованим власником парку розваг (Джон Ортіс; Форсаж, Бамблбі) та його брудним шерифом (номінант на Еммі та «Золотий глобус» Колін Генкс). Гатч несподівано стає мішенню найжорстокішого кримінального боса, якого він (чи будь-хто інший) коли-небудь зустрічав — ікони кіно, номінантки на «Оскар» і володарки Еммі Шерон Стоун.

У фільмі повертається Колін Салмон (Барбер із першого «Ніхто»), а також з’являються нові персонажі — Картуш у виконанні Даніеля Бернхардта (Ніхто, Червоне повідомлення) та Макс Мартін (Луціус Хойос — Середа, Пробудження).

«Ніхто 2» — це спільне виробництво студій 87North, Eighty Two Films і OPE Partners, режисер — Тімо Т’яянто (The Night Comes for Us, The Big 4). Сценарій написали Дерек Колстад (Джон Вік, Die Hart) і Аарон Рабін (Джек Раян), за історією Колстада та персонажами його авторства.

Серед продюсерів — засновники 87North Келлі Маккормік та Девід Літч (Швидкісний поїзд, Каскадер), а також Марк Провіссьєро, Брейден Афтерґуд та Боб Оденкірк. Виконавчі продюсери: Девід Гайман, Дерек Колстад та Тобі Маґвайр.

Координатор трюків — Ґреґ Ременнер, хореограф боїв — Кірк Дженкінс, оператор-постановник — Каллан Ґрін, художник-постановник — Майкл Дінер, костюми — Патриція Дж. Гендерсон, монтаж — Елісабет Роналдсдоттір, музика — Домінік Льюїс, кастинг — Мері Верньє та Ліндсі Ґрем Аганону.

Минулого разу він сам шукав проблем, йдучи стежкою помсти. Цього разу проблеми самі йдуть за ним — навіть на родинну відпустку.

Після неочікуваного успіху фільму «Ніхто» 2021 року, в якому Боб Оденкірк втілив образ звичайного чоловіка з таємничим минулим, творці почали замислюватися над тим, яким буде наступний етап у житті Гатча та його сім’ї — тепер, коли всі знають правду.

«Минуло три роки з моменту подій першої частини, і ми бачимо, як змінилися Гатч і його родина», — каже продюсерка Келлі Маккормік. «Вони пройшли крізь багато чого, і тепер їх чекає ще більше».

Гатч цілодобово виконує замовлення на вбивства від інших злочинців, а вдома з Беккою вони майже не спілкуються, лише обмінюються списками справ.

«У продовженні головне — зберегти інтригу, коли вже знаєш, що герой здатний на все. Ми вирішили зосередитися на темі балансу між роботою та особистим життям. Навіть якщо твоя робота — вбивства, ти все одно мусиш повертатися додому до сім’ї», — пояснює продюсер Марк Провіссьєро.

Коли Бекка пропонує відпустку, Гатч без вагань бере родину до свого улюбленого дитячого місця. Але родинна відпустка — це, як виявляється, найнебезпечніше випробування.

«Навіть Джеймса Бонда можна зламати дешевим готелем, поганою їжею й довгими чергами», — сміється продюсер Брейден Афтерґуд.

«Жодна підготовка до спецоперацій не врятує тебе від типових родинних проблем».

Та все ускладнюється, коли в спокійне дозвілля втручається кримінальний світ.

«Гатчова схильність до насильства — це дар у його професії, але прокляття в особистому житті», — каже Маккормік. «На відпочинку він втрачає пильність, потрапляє в халепу, і тепер змушений виплутуватись із неї, маючи родину поруч щомиті. Це зовсім інший рівень небезпеки».

Цей сюжет дозволив авторам додати ще більше гумору й екшну.

«Це масштабніше кіно, більше бійок, більше історії, більше всього», — ділиться Оденкірк. «Фільм вийшов потужним, смішним, кривавим… і навіть зворушливим».



Дивіться “Ніхто 2” у кінотеатрах з 14 серпня!