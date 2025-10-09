Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Forbes Health 2025 – інвестиції, технології та майбутнє медицини в Україні / 09.10.2025 14:36
09.10.2025 14:36
Forbes Health 2025 – інвестиції, технології та майбутнє медицини в Україні

10 жовтня у Києві відбудеться Forbes Health 2025 – перша конференція Forbes Ukraine у сфері охорони здоров’я. Вона об’єднає лідерів фармацевтичного ринку, аптечних мереж, приватних клінік і лабораторій, медичних і HealthTech-стартапів, страхових компаній, інвесторів та представників держави.

Це можливість за один день побачити повну картину ринку, почути провідних гравців і знайти партнерів, з якими можна діяти вже завтра. Конференція покаже, куди рухається ринок, які технології вже змінюють медицину й де відкриваються можливості для бізнесу та інвесторів.

Серед ключових тем:

  • Як змінюватиметься українська медицина у найближче десятиліття?
  • Ринок здоровʼя – погляд Forbes. Скільки грошей обертається у сфері здоров’я та хто ними розпоряджається?
  • Інновації. Від ehealth-систем до нових бізнес-моделей і стартапів.
  • Для кого будуються і розвиваються сучасні медичні центри?
  • Чого українських лікарів вчить війна і як зростають «Незламні», Recovery та Superhumans?

Серед спікерів:
Петро Чорноморець, біолог; Самвел Акобян, співзасновник та CEO lilo, співзасновник Helsi; Микола Скавронський, СЕО «Сінево»; Андрій Віленський, медичний директор Superhumans Center; Ірина Заславець, керівниця проєкту UNBROKEN; Яна Романенко, директорка з персоналу компанії «Нібулон»; Світлана Гриценко, керівниця мережі Recovery та інші.

Не пропустіть можливість почути ідеї та кейси тих, хто вже формує майбутнє медицини: від реформування ринку і нових підходів до страхування – до інноваційних центрів реабілітації та стартапів, що змінюють правила гри.

Квитки можна придбати за посиланням.

