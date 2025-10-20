Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Головна / Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічний форум про розвиток енергетики / 20.10.2025 12:08
20.10.2025 12:08
Поділитися

Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічний форум про розвиток енергетики

Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічний форум про розвиток енергетики

24 жовтня у Києві відбудеться Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічна подія, що збирає керівників найбільших державних і приватних енергокомпаній, регуляторів, інвесторів і споживачів. Раз на рік тут дають чесну відповідь на головне питання енергетики: де ми знаходимося і куди йдемо. 

Головні питання для обговорення цього року: готовність компаній до зими 2025–2026 року, нові гравці і нові бізнес-моделі та партнерства як ключ до розвитку.

Серед ключових тем: 

  • Як великі енергокомпанії формують стратегії на наступні роки?
  • Де інвестори бачать потенціал зростання: від експорту біометану і energy storage до відновлюваної енергетики без державних дотацій?
  • Як побудувати ефективні альянси з міжнародними партнерами?

Серед спікерів: 

Ольга Рибарчук, CEO Elementum Energy; Дмитро Сахарук, СЕО D.Trading; Віталій Зайченко, СЕО «Укренерго»; Мауро Лонгобардо, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг»; Аліна Свідерська, CEO Scatec в Україні та інші. 

Не пропустіть можливість почути тих, хто визначає майбутнє української енергетики.

Квитки можна придбати за посиланням.

Теги: Forbes Ukraine
20.10.2025 12:08

Топ-відео

47:26
51:30
45:24
00:30
Показати ще

Гарячі матеріали

У Полтаві відкрився третій центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі ПОВЕРНЕННЯ

STRATEGY FORUM’2025 Хід на прорив. Як стратегують ті, хто веде

Легендарний серіал став історією: завершено показ серіалу «Коп з минулого» після 5 сезонів

У Києві відбувся 11-й Київський міжнародний економічний форум: “Ukraine 2.0: The Power of People”
Показати ще

Ведучі каналу

Олена Фроляк Станіслав Боклан Костянтин Стогній Вадим Карп’як Оксана Соколова
Показати ще

Дивіться на ICTV

Смертельна зброя 2 Зараз в ефірі Смертельна зброя 3 14:30 Смертельна зброя 4 16:45
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ