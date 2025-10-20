Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічний форум про розвиток енергетики

24 жовтня у Києві відбудеться Енергія бізнесу від Forbes Ukraine – щорічна подія, що збирає керівників найбільших державних і приватних енергокомпаній, регуляторів, інвесторів і споживачів. Раз на рік тут дають чесну відповідь на головне питання енергетики: де ми знаходимося і куди йдемо.
Головні питання для обговорення цього року: готовність компаній до зими 2025–2026 року, нові гравці і нові бізнес-моделі та партнерства як ключ до розвитку.
Серед ключових тем:
- Як великі енергокомпанії формують стратегії на наступні роки?
- Де інвестори бачать потенціал зростання: від експорту біометану і energy storage до відновлюваної енергетики без державних дотацій?
- Як побудувати ефективні альянси з міжнародними партнерами?
Серед спікерів:
Ольга Рибарчук, CEO Elementum Energy; Дмитро Сахарук, СЕО D.Trading; Віталій Зайченко, СЕО «Укренерго»; Мауро Лонгобардо, генеральний директор «АрселорМіттал Кривий Ріг»; Аліна Свідерська, CEO Scatec в Україні та інші.
Не пропустіть можливість почути тих, хто визначає майбутнє української енергетики.
