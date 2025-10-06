Документальний фільм ICTV2 «Rave Толока» показали на Міжнародному етнографічному кінофестивалі «ОКО» в Болгарії: як минула церемонія відкриття

5 жовтня відбувся показ української стрічки «Rave Толока» виробництва Starlight. Doc в рамках шостої едиції Міжнародного етнографічного кінофестивалю «ОКО» (МЕКФ) у Болгарії.

Це історія про столичну молодь, що у середині 2022 року зі власної ініціативи поїхала на деокуповану Чернігівщину, щоб допомогти містянам розібрати завали після російської навали. А щоб було веселіше, хлопці та дівчата працювали під звуки техно, та ще й пританцьовували. Авторкою ідеї і сценарію фільму є генеральна креативна продюсерка програмного напряму телеканалів ICTV та ICTV2, генеральна креативна продюсерка SLM.Doc Тетяна Гребенік. Режисери стрічки – Антон Штука і Віталій Карабан. Фільм представлено у секції OKO SPECIAL.

Урочисте відкриття болгарської частини Міжнародного етнографічного кінофестивалю «ОКО», який цього року об’єднує Київ, Болград і Софію відбулося 3 жовтня у столиці Болгарії в Сіті Марк Арт Центр. Фестиваль триватиме з 3 до 11 жовтня і подарує болгарським глядачам знайомство з яскравими кінострічками, виставками та панельними дискусіями на актуальні теми.

Як минула офіційна церемонія відкриття

Почесні гості та промови

Відкриття болгарської частини фестивалю розпочала засновниця й директорка Міжнародного етнографічного кінофестивалю «ОКО», режисерка Тетяна Станєва:

“Для нас, українських болгар, Болгарія також дім, наш другий дім. Ця зустріч особливо хвилююча, бо щоразу, приїжджаючи до нашої прабатьківщини, ми придивляємось: як вона нас приймає, чи з нами вона, зрештою. Для нас це дуже важливо. “ОКО” пройшло через багато випробувань. І ось ми тут. Я хочу, щоб ми спілкувалися, обіймалися, сміялися, бо ніхто не знає чи буде у нас завтра”.

На церемонії були присутні почесні гості, які поділилися не лише офіційними словами, а й щирими, глибокими думками — важливими для фестивалю, для України та для всіх, хто вірить у силу культури. Їхні виступи задали тон усьому вечору, наповнивши атмосферу теплотою, вдячністю та натхненням.

Петир Тодоров, директор Національного кіноцентру Болгарії:

«Кіно — це мистецтво для сміливих людей, і те, що Тетяна Станєва створює цей кінофестиваль, справді захоплює. Бажаю повних залів, аби якомога більше людей побачили фільми, які ви відібрали. Щасливої дороги фестивалю і продовжуйте цю справу!»

Манол Пейков, депутат Народних Зборів Болгарії:

«Найважливіше те, що Тетята Станєва продовжує свою справу, докладаючи титанічних зусиль, попри відсутність належної підтримки від інституцій. Частково цей брак компенсує благодійна допомога небайдужих людей. Кожен внесок – це доказ того, що є ті, хто не байдужий, хто бачить істину й розуміє: навіть найменший акт спротиву насильству, безглуздю чи авторитаризму має значення. Ми робимо це не лише для себе — ми робимо це для наших дітей, для майбутніх поколінь, заради мрії про кращий світ.»

Олеся Ілащук, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Болгарії:

«Для мене велика честь і радість бути сьогодні з вами на відкритті унікального фестивалю етнографічного кіно “ОКО”. Цей фестиваль особливо важливий зараз — у час повномасштабної війни росії проти України, коли війна пише нову історію і народжує нові фільми з новими сенсами.

Дякую всім нашим друзям, які підтримують Україну у цій страшній війні. Ми відчуваємо вашу солідарність — вона для нас безцінна. Тримати світло в найтемнішу ніч завжди легше, коли ти не сам.

Особливого значення сьогоднішньому дню надає прем’єра фільму талановитої режисерки й директорки фестивалю Тані Станєвої. Її робота — не художня вигадка, а момент нашої епохи. Коли здається, що все втрачено, культура залишається останньою опорою.

Друзі, нехай кінофестиваль “ОКО” стане символом нашої віри. Мистецтво нагадує нам, що навіть у найтяжчі часи ми можемо залишатися разом і вірити в мирне завтра. Дякую, що сьогодні ви з Україною. Дякую, що ви з правдою. Дякую, що ви з людяністю. Дякую, що ви з нами — з кінофестивалем “ОКО”.»

Біляна Генова, директорка департаменту культури в Софійській громаді

«Для мене велика радість, що Столична громада є партнером фестивалю, як і багатьох ініціатив, пов’язаних з Україною від початку війни. Вірю, що кіно, як і мистецтво загалом, говорить мовою цінностей. Воно допомагає нам ділитися цими цінностями, краще розуміти одне одного, незалежно від держави, національності, віку чи культури.

Кіно — це міст між нами й традиціями, які розкриває етнографічне кіно, між минулим, сучасним і майбутнім людства. Саме цінності єднають нас не лише як європейців чи сусідні народи, а насамперед як людей. Бажаю більше глядачів, щоб якомога більше людей побачили ці фільми, адже впевнена: так само, як організатори говорять від серця, так і ці фільми створені з любов’ю і талантом.»

Люк Леві, директор Французького інституту в Болгарії:

«Останніми роками фестиваль став унікальною платформою, що об’єднує українських та болгарських глядачів, а сьогодні в Софії пропонує насичену міжнародну програму. Для Французького інституту честь бути частиною цієї едиції та партнерами показів у секції OKO Special із трьома видатними французькими копродукціями, а також долучитися до дискусій про силу культурної дипломатії, пам’ять і традиції.

Це для нас нагода висловити нашу близькість і солідарність Україні. Ми розділяємо біль і сподівання наших українських друзів і віримо, що культура найсильніший шлях до взаєморозуміння, справедливості та миру.»

Алєк Алексієв, актор та продюсер, член журі «ОКО»:

«Останні три з половиною роки були болючими для всіх, хто здатен на співпереживання. Не для “орків”, на жаль, присутніх у нашій реальності — у парламенті, у президентстві. Для них серце не б’ється, душа не відчуває, розум не думає. Для них існують лише гроші, що б не відбувалося у світі.

Завдяки таким фестивалям, як “ОКО”, ми заявляємо й нагадуємо людям, що ми є, що ми тут, і що тих, хто вболіває серцем за те, що відбувається, набагато більше.

Цей фестиваль має величезне значення — його потрібно популяризувати, підтримувати, щоб він жив і розвивався.»

Сілвія Атіпова, художниця та письменниця болгарського походження:

«Хочу подякувати вам за підтримку тетяни Станєвої та України — ця справа заслуговує особливої уваги. Коли ми з Танею домовилися, що я створю ці картини, я не підозрювала, що зіткнуся з морально-творчими дилемами. Війна — огидна річ: вона візуально потворна, вона розриває, вона — рана.

Коли я почала обирати, що малювати, останнє, чого хотіла, — це буквальне зображення, бо хто захоче бачити мертві тіла на своїй стіні? Я не хотіла героїзувати війну, не хотіла представляти її як щось бажане або шлях до “величних діянь”, бо у війні немає нічого величного.

Тому я звернулася до символів. Картина для аукціону присвячена Донбасу — зруйнованому місту, де вціліла лише одна церква. Сподіваюся, віра, яку несе ця картина, віра, яку ми всі зберігаємо в собі, допоможе Україні вистояти, перемогти, і щоб добро переможе.»

Іван Шішієв, болгарський фотограф:

«Розповім вам про дві фотографії. Перша з далекого Казахстану: жінка сидить і дивиться російське телебачення, де пропаганда твердить, що саме Україна почала війну. Багато бессарабських болгар, які живуть там, не знають, як усе насправді.

Інша світлина з Києва: діти грають і сміються, а на лавці поруч сидить український військовий, щойно повернувшись з пекла фронту. Він усміхається, бо точно знає, за що бореться. Ці два кадри дуже різні, але разом вони чітко показують, що відбувається по обидва боки.

Київ — величне місто, Україна — велика. І за кожен її клаптик варто боротися. Не віддавайте окупантові жодної піщинки.»

Після промови Посла України всі вшанували хвилиною мовчання пам’ять жертв війни росії проти України.

Мистецькі акценти

Гості відкриття болгарської едиції «ОКО» змогли побачити унікальні документальні світлини зимових обрядів із Болгарії, Бессарабії та України.

Світлини кукерських костюмів надані відомим болгарським фотографом і богословом Іваном Шішієвим, роботи якого публікувалися у National Geographic, EUobserver, Vogue US, Le Monde тощо. Також «ОКО» цього року співпрацює з Ukraïner — спільнотою та організацією, що з 2016 року досліджує Україну та український контекст, розповідає історії українців і транслює їх світу десятками мов, є суспільно-культурним мультимедійним проєктом, який документує та популяризує українські традиції, зокрема, обряди на свято Василя й Маланки.

Особливою подією болгарської едиції «ОКО» стала виставка — художниці та письменниці болгарського походження Сілвії Атіпової, яка живе і працює в різних країнах Європи. «Мистецтво на підтримку героїв» виставка про російсько-українську війну очима болгарської художниці. Окрім цього, представлена виставку живопису Лесі Бабляк «Жовто-синій альбом», присвячений боротьбі України з російськими загарбниками. Її творіння — це мистецька рефлексія на пережите в рідній країні під час війни. Роботи усіх митців доступні публіці в Культурному центрі G8 протягом кінофестивального тижня.

Музична програма

Фестивальне відкриття прикрасили три неповторні виступи: співачки Христини Жечкової, музиканта Дмитра Труфкіна, який представив програму бессарабської музики, та члена журі «ОКО» Володимира Щибрі, який виконав автентичні українські народні пісні а капела.

Фільм-відкриття

Кінопрограму «ОКО» у Софії відкрила прем’єра документальної стрічки «Мертва квітка», яка зворушила глядачів щирістю та глибиною. Це авторський проєкт режисерки та генеральної директорки фестивалю Тетяни Станєвої про її рідну українську Бессарабію про трансформацію традицій і зимової обрядовості етнічних болгар в умовах війни. Глядачі зізнавалися, що не стримували сліз під час перегляду, а для вихідців з Одещини цей фільм став своєрідним поверненням додому.

Благодійність

Одразу після перегляду відбувся благодійний аукціон на підтримку 88-го окремого батальйону морської піхоти, який базується у Болграді та сформований переважно з представників бессарабських етнічних спільнот, зокрема

болгар.

Розіграли унікальні лоти:

гільзу 152 мм від САУ 2С3 «Акація»;

прапор 88-го батальйону з підписами;

авторські фото від Юрія Стефаняка (Ukraїner) та Івана Шішієва;

картину Сілвії Атіпової;

лімітовану пляшку вина Villa Tinta, створену у партнерстві з «ОКО»

На підтримку українських військових в боротьбі з російським агресором зібрали 2 450 левів та 130 євро.

Фестиваль у Софії

Шоста едиція Міжнародного етнографічного кінофестивалю «ОКО» (МЕКФ ОКО) презентує 95 стрічок від 103 режисерів 25 мовами із 55 країн, охопивши 5 континентів. 93 з них продемонструють у Софії на трьох локаціях:

4 — 10 жовтня — Культурний центр G8, центр Софії, вул. Гладстон, 8;

6 — 10 жовтня — Будинок кіно, центр Софії, вул. Екзарх Йосифа, 37;

6 — 8 жовтня — Французький інститут у Болгарії, центр Софії, пл. Петка Р. Славейкова, 3.

Програма складається з 4-х конкурсних секцій (OKO GLOBAL FICTION, OKO GLOBAL NON-FICTION, NASHE OKO, OKO SHORT), тематичної секції ОКО FOCUS, спеціальних показів (OKO SPECIAL), ретроспективи (OKO RETROSPECTIVE & SPOTLIGHT), а також показів фільмів, що відкриють та закриють фестиваль. Серед хедлайнерів — стрічки лавреати та номінанти премій «Оскар» та BAFTA, учасники та переможці світових кінофорумів, таких як Санденс, Роттердам, Берлінале, Канни, Венеція, Локарно, Торонто, IDFA. Програму доповнюють обрані стрічки з провідних українських та болгарських кінофестивалів.

Закриє фестиваль стрічка «Памфір» Дмитра Сухолиткого-Собчука в Арт-центрі City Mark.

Квитки на покази можна придбати в касах Културен център G8 , а також в касах та на сайті Дом на Киното domnakinoto.com

Донат вище 100 левів автоматично надає доступ до всіх подій та показів фестивалю:

https://platformata.bg/bg/kauzi/2812:save-oko-sofia-20252/details/campaign.html?fbclid=IwY2xjawM7V0hleHRuA2FlbQIxMQABHpYpsJ-QpJohQsoRDxTy-KqeaY339deQcGq68wC_HQ72Fn3-Bs3H0ldz4Q-q_aem_aNIvqUpO0pycm4zip-xsQg

Підтримка

6-й Міжнародний етнографічний кінофестиваль «ОКО» підтримується Європейським Союзом за програмою Дім Європи.

«ОКО» висловлює щиру вдячність спонсорам та партнерам в Болгарії:

Национален Филмов Център, Столична Община, Посольство України в Болгарії, Institut français de Bulgarie, Австрийски културен форум, Instytut Polski w Sofii,, Release BG, Фондация Манол и приятели

А також медіа-партнерам та інформаційну підтримку:

БТА, FrogNews, Kinematograf.BG, Programata, Neterra.tv

Дякуємо українським партнерам:

Державному агентству України з питань кіно.

Віктору Куртєву (Президенту фестивалю та голові наглядової ради «ОКО»); паромній переправі «Орлівка — Ісакча»; Юрію Дімчогло (Почесному президенту фестивалю «ОКО»); Одеській обласній державній (військовій) адміністрації; Болградській міській раді; MEGOGO; Villa Tinta; Посольству республіки Болгарія в Україні; Державній службі України з етнополітики та свободи совісті; Power Film Production; Національному фільмовому центру Болгарії; Neterra та ГО “Creativity and Culture Zone — K2 ZONE”.

Також дякуємо за підтримку нашим інформаційним партнерам: Ukraїner; Суспільне; ICTV2; Ми — Україна; Ми — Україна+.

