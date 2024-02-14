До Дня всіх закоханих: у кінотеатрах стартували покази української нетолерантної комедії “Уроки толерантності”

Генеральним медіапартнером стрічки виступив телеканал ICTV2.

З 14 лютого в широкий національний прокат вийшла стрічка Аркадія Непиталюка “Уроки толерантності” – про родину, яка вчиться толерантності завдяки державній програмі євроінтеграції. Ділимося відгуками глядачів, які потрапили на перші допрем’єрні покази та запрошуємо в гості до Найдюків.

13 лютого відбувся допрем’єрний показ стрічки у Києві – у кінотеатрі “Оскар” (ТРЦ Gulliver). У цей важливий вечір на прем’єрі зібралася творча команда фільму: режисер та співавтор сценарію фільму Аркадій Непиталюк, генеральний продюсер Сергій Лавренюк, креативний продюсер Олексій Гладушевський, виконавчий продюсер Сергій Лисяний, співавторка сценарію Людмила Тимошенко, художник-постановник Микола Кіщук, оператор Сергій Крутько, а також актори фільму — Олександр Ярема, Олена Узлюк, Борис Георгієвський, Кароліна Мруга, Олександр Піскунов, Акмал Гурезов.

За сюжетом, кожен член сім’ї має свої страхи, навʼязані суспільством – Найдюки пливуть за течією й нерідко керуються суспільною думкою у формуванні власного світосприйняття: сексистські жарти, висміювання інакшості, купа нецензурної лексики у спілкуванні та надмірна агресія до всього, з чим вони не згодні миритися. Саме тому їх обрано до участі в державній програмі, мета якої, зрештою, – допомогти пересічним українцям позбутися фобій, перемогти темноту, що засіла в голові, та проявити любов і повагу через прийняття та розуміння.

“Уроки толерантності” Аркадія Непиталюка – рідкісний для мене випадок смішної комедії. І наскрізна тема та ідея 300% працює на сюжет та абсолютно виправдана. “Уроки толерантності” – про вихід із зони комфорту і зміни. Тут усе без примусу, без дидактики, без моралізаторства. І, вкотре повторюся, це смішно!!! Хто має можливість – сходіть у кіно. Гра акторів – окрема позитивна розмова”, — Андрій Кокотюха, письменник.

“Давно не чув оплесків в кінці фільму. Це не тільки класна комедія, а й повчальна сатира і драма”, — Ігор Донскіх, інфлюенсер, блогер, ведучий YouTube-шоу.



Дивіться комедію “Уроки толератності” з 14 лютого і не зважайте на думку сусідів.

ДОВІДКА

Назва: Уроки толерантності

Дата виходу в прокат: 14 лютого 2024 року

Дистрибʼютор в Україні: FILM.UA Distribution

Жанр: комедія

Виробництво: Солар Медіа Інтертеймент

Режисер: Аркадій Непиталюк

Автори сценарію: Аркадій Непиталюк, Людмила Тимошенко

Продюсер: Сергій Лавренюк

Креативний продюсер: Олексій Гладушевський

Виконавчий продюсер: Сергій Лисяний

Оператор-постановник: Сергій Крутько

Художники-постановник: Микола Кіщук

Художники з костюмів: Марія Керо

У ролях: Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Олександр Ярема, Кароліна Мруга, Акмал Гурєзов, Борис Георгієвський, Ніна Набока

Синопсис

Пересічна українська родина, аби дати раду фінансовій скруті, пристала на пропозицію стати учасниками програми з євроінтеграції “Уроки толерантності”. Чи вдасться провінційній вчительці, її безробітному чоловіку та дітям приборкати власні стереотипні погляди та поглянути на світ очима тих, кого обходили десятою дорогою?