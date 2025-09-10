16-й ОМКФ об’єднує світове та українське кіно у програмах, що досліджують глибокі соціальні та особисті конфлікти

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль представить дві спеціальні програми, які об’єднають глядачів навколо найактуальніших тем світового та українського кіно, а також стануть нагодою для нових зустрічей з такими зірками як Тоні Сервілло, Джош О’Коннор, Вікі Кріпс, Монро та іншими.

«Фестиваль фестивалів» та «Фестиваль українських фестивалів» — це подорож у найглибші питання сучасності: травми та пам’ять, боротьба за свободу й гідність, тендітність людських зв’язків, конфлікт поколінь і виклики глобальної кризи. Кожен із представлених фільмів розкриває досвід, що виходить за межі національних кордонів, але водночас говорить надзвичайно особисто.

Фестиваль фестивалів



« Церемонія» (The Ceremony, 2024, Велика Британія, реж. Джек Кінґ)

Крісті та Юсуф працюють мийниками автомобілів у Бредфорді, намагаючись приховати своє травматичне минуле. Після загадкової смерті колеги вони вирушають у подорож Йоркширськими долинами, яка перетворюється на випробування моральних меж і загострюється впродовж однієї ночі. Фільм було представлено на Единбурзькому міжнародному кінофестивалі.

«Вечори самоти» (Tardes de soledad, 2024, Іспанія, Франція, Португалія, реж. Альберт Серра)

Інтимний портрет тореадора Андреса Рока Рея, який бере на себе ризик виходу на арену не лише як традицію, але й як естетичний виклик. Фільм досліджує, як у протистоянні людини й дикої тварини народжується особлива форма краси. Прем’єра відбулась на міжнародному кінофестивалі в Сан-Себастьяні.

«На межі» (Au bord du monde, 2024, Бельгія, реж. Ґерен Ван де Ворст, Софі Мюзель)

Медсестра-практикантка Алексія знайомиться з пацієнткою Мілою у закритому відділенні психіатричної лікарні. Попри застереження тримати дистанцію, між ними виникає зв’язок, що ставить під питання професійні й особисті кордони. Стрічка була представлена на міжнародному кінофестивалі у Мар-дель-Платі.

«Сицилійські листи» (Iddu – L’ultimo padrino, 2024, Італія, реж. Фабіо Ґрассадонія, Антоніо П’яцца)

Колишній політик Кателло після в’язниці отримує шанс повернути собі вплив, коли погоджується допомогти спецслужбам вийти на останнього великого мафіозного боса. Небезпечне листування з дитячим другом перетворюється на гру з правдою й брехнею. Фільм увійшов до програми Венеційського міжнародного кінофестивалю.

«Ескорт» (Escort, 2024, Хорватія, Північна Македонія, Косово, реж. Лукас Нола)

Під час ділової поїздки Міро вперше проводить ніч із секс-працівницею, яку хтось підсилає до нього в готель. Після цього він знаходить її мертвою у ванній кімнаті. Успішний, щасливо одружений чоловік і батько двох дітей, Міро намагається приховати трагічний випадок за допомогою двох працівників готелю.

Спершу їхні вимоги здаються дрібними, але з часом виходять з-під контролю. Двоє співучасників несподівано змінюють його життя назавжди. Стрічка демонструвалася на кінофестивалі у Пулі.

«Хормейстер» (Sbormistr, 2025, Чехія, Словаччина, реж. Ондржей Провазнік)

На початку 1990-х 13-річна Кароліна вступає до престижного дівочого хору й опиняється під опікою загадкового маестро. Те, що здавалося тріумфом, поступово розкриває темний бік влади й вразливість дитячої довіри. Фільм увійшов до програми міжнародного кінофестивалю у Карлових Варах.

«Натхненник» (The Mastermind, 2025, США, реж. Келлі Райхардт)

Події розгортаються в Массачусетсі 1970-х, де безробітний тесля Джей Бі Муні наважується на своє перше велике пограбування. Але невдала спроба зруйнує його життя, показуючи, наскільки хиткими є ілюзії успіху. Фільм був показаний у програмі Каннського міжнародного кінофестивалю.

«Пере-Творення» (Re-creation, 2025, Ірландія, Люксембург, реж. Джим Шерідан, Девід Мерріман)

На основі реальної справи про вбивство продюсерки Софі Тоскан дю Плантьє режисери створили вигаданий судовий процес, де факт і художнє припущення переплітаються, відкриваючи тонку межу між доказами та інтерпретацією. Стрічка була представлена в рамках міжнародного кінофестивалю “Трайбека”.

«Анж» (Ange, 2025, Франція, реж. Тоні Ґатліф)

Музикант Анж вирушає на пошуки старого друга Марко, прагнучи примирення. Його супутницею стає донька колишньої коханої — бунтівна Солея. Подорож стає способом віднайти шлях до радості й зцілення. Фільм було включено до програми Каннського міжнародного кінофестивалю.

Фестиваль українських фестивалів

«Королеви радості» (Queens Of Joy, 2025, Україна, Франція, Чехія, реж. Ольга Гібелінда)

Три українські квір-особистості – Марлен, Монро та Аура залишаються в рідній країні попри повномасштабну війну з Росією, аби боротися за видимість і права ЛГБТК+ спільноти. Попри жахіття війни, вони об’єднуються, щоб організувати благодійне драг-шоу на підтримку своєї країни. Стрічка увійшла до програми міжнародного кінофестивалю “Сонячний зайчик”.

«Бартка» (2023, Україна, реж. Володимир Бакум)

Через глобальне потепління та вирубку лісів жителям Карпат загрожують паводки. Лісничий Василь Павлович керує бригадами, які займаються заготівлею лісу для державних замовлень. Його будинок опиняється під загрозою підтоплення, але він переконаний, що головна причина катастрофи — глобальна зміна клімату. Фільм було включено до програми Міжнародного етнографічного кінофестивалю “ОКО”.

«Антарктида: Щоденники війни» (Antarctica: War Diaries, 2024, Україна, Велика Британія, Швейцарія, США, реж. Володимир Хомко)

У 1996 році Україна отримала британську антарктичну станцію «Фарадей», заплативши за неї символічно лише 1 фунт. Це дало країні шанс повернутися до полярних досліджень.

У 2022-му 21-річний Володимир Хомко разом із командою науковців вирушив у 27-му українську антарктичну експедицію, яка стартувала через кілька днів після початку повномасштабного вторгнення. Очима режисера глядачі спостерігають за зимівлею чотирнадцяти учасників місії, які переживають війну в умовах абсолютної ізоляції. Та найважливіше питання залишається відкритим: що чекає на них після завершення експедиції?

Фільм було представлено на міжнародному кінофестивалі “Молодість”.

16-й Одеський міжнародний кінофестиваль відбувається за підтримки

Державного агентства України з питань кіно

Європейського Союзу та Бюро програми ЄС “Креативна Європа” в Україні

Інституту Адама Міцкевича “Instytut Adama Mickiewicza”

Польського Інституту у Києві

German Films

Офіційний спонсор – ARARAT

Офіційний автомобільний партнер – BMW Україна

Генеральний партнер Film Industry Office – UPHub

Офіційний ювелірний партнер – Carrera Y Carrera

Генеральний технологічний партнер – Hisense

Офіційний банк-партнер – Південний

Офіційний beauty-партнер – L’Oréal Paris

Водний партнер – “ТМ Моршинська”



Партнер Film Industry Office – Cinema Sound UA Production

Генеральний медіапартнер – 1+1 media

Генеральний інформаційний партнер – Starlight Media

Медіапартнер – телеканал ICTV2

Медіапартнер – телеканал 1+1 Україна

Медіапартнер – MEGOGO

Інформаційний партнер – Київстар ТБ

PR партнер – NAME PR

Fashion медіапартнер – ELLE

Благодійний партнер – БФ “Діти Героїв”

Офіційні локації кінофестивалю

Parkovy – це комплекс івент локацій світового рівня у самому центрі Києва

Кінотеатр “Жовтень”

Кінотеатр “Оскар”

Будинок Архітектора