15 березня 2021 року Dialog hub – простір вільних розмов Фонду Олени Пінчук та український бренд одягу Keepstyle представили благодійну капсульну колекцію худі і футболок «Just say it».

Слоган колекції «Jay say it» закликає молодь не боятися говорити про секс та сексуальну освіту, вчитися вести діалог зі своїми партнерами, батьками та фахівцями. Надягаючи одяг з капсульної колекції, кожен учасник проекту тим самим демонструє свою обізнаність у сексуальній освіті та закликає інших відверто говорити про свої бажання та кордони, не боятися ставити питання та вчитися бути відповідальним.

У фотосесії на підтримку кампанії Just say it взяли участь українські актори та блогери: Таїсія-Оксана Щурук та Максим Девізоров – зірки серіалу «Перші Ластівки» та «Перші Ластівки. Zалежні», Тетяна Брик – переможниця проекту «Супер ТОП-модень по-українськи» та Дарія Майстренко – фіналістка шоу «Супер ТОП-модень по-українськи», Даня Вегас, актор серіалу «Школа» та засновник українського Тік-ток дому ULoveHome та учасники ULoveHome Liza Nice, Леон, Трейси та Kireal





Зірки серіалу Перші Ластівки, супер-моделі та відомі блогери- тік-токери підтримали благодійну капсульну колекцію Just say it!, яку представили Dialog hub Фонду Олени Пінчук та Keepstyle / 3 фотографії

Усі виручені кошти з продажу цієї колекції будуть спрямовані на створення одноіменного відео-курсу для підлітків з кращими фахівцями: гінекологами, сексологами, психологами і навіть адиктологами, які дадуть відповідь на всі найзатребуваніші питання та навчать говорити про власні переживання. Курс буде розміщений у вільному доступі в соціальних мережах фонду – YouTube та Instagram, щоб якомога більше підлітків в Україні дізнались корисну інформацію про сексуальну освіту, психологічну підтримку і не боялись говорити на складні теми.

За даними Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка середній вік першого статевого акту у сучасних піділтітків сягає 14-15 років. І ці дані є незмінними вже майже 15 років. Саме сексуальна освіта може допомогти підліткам мати безпечний досвід першого сексу, знати все про захищені стосунки, аби уберегтись від захворювань, що передаються статевим шляхом, зокрема і ВІЛ, здобути правильні навички комунікації з партнером. Сексуальна освіта — це не розповіді про те, як займатися сексом, а формування етики і культури сексуального життя у майбутньому, що дає можливість захистити від сексуального насильства і психологічних травм. Це про повагу до своїх кордонів і доступне інформування дітей про те, як влаштоване їхнє тіло.

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Футболки можна придбати в інтернет-магазині «Keepstyle» та через Instagram-сторінку бренду

«Безпосередньо для нас, ця колаборація стала крутою можливістю зробити значуще діло – наділити корисною та важливою інформацією велику аудиторію, та насамперед «наших» людей, яких ми знайшли протягом багатьох років праці. Наше ком’юніті молоді, яка потребує сексуальної освіти, отримає знання, підтримку та впевненість, через те, що ми вміємо – через одяг, саме тому – just say it» – зазначили представники бренду.

Додаткова інформація

Dialog hub – простір вільних розмов. Це інформаційно-освітній центр для молоді, який відкрився у столиці 2019 року за сприяння Київської Міської Державної адміністрації. У просторі проводяться лекції і тренінги для дітей, підлітків і молоді щодо сексуальної освіти та безпеки в інтернеті, а також просвітницька робота з батьками. Dialog hub представлений і в онлайн-форматі на YouTube і це перший в Україні канал з просвітницькими лекціями щодо сексуальної освіти і психологічної підтримки молоді.

Фонд Олени Пінчук

Фонд заснувала Олена Пінчук у вересні 2003 року. У грудні 2017 року було оголошено, що окрім боротьби зі СНІДом, організація разом з фундацією Кока-Коли також буде займатися підтримкою жінок та дівчат, але протидія епідемії ВІЛ/СНІДу залишиться однією з пріоритетних тем в роботі фонду. Основними напрямками його діяльності сьогодні є: боротьба зі СНІДом і здоровий спосіб життя; менторські та освітні проекти, спрямовані на молодих дівчат і жінок; залучення в Україну найкращого міжнародного досвіду в гуманітарній сфері.

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