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Головна / Зірки ICTV показали останні фото, зроблені до 24го лютого / 19.08.2022 16:55
19.08.2022 16:55
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Зірки ICTV показали останні фото, зроблені до 24го лютого

Зірки ICTV показали останні фото, зроблені до 24го лютого

19 серпня 1822 року французький вчений Жозеф Ньєпс зробив першу у світі фотографію. Це був знімок його обіднього столу на задньому дворі. Витримка світлини склала 8 годин. Минуло рівно 200 років. Час та впровадження новітніх технологій дало нам змогу робити фотографії хоч щосекунди. Але як зараз виглядає галерея в телефоні відомих медійних особистостей? Зірки ICTV у цей знаковий день поділилися світлинами, що зробили в передні повномастабної війни. 

Марафонець “Єдиних новин” і ведучий “Свободи слова” Вадим Карп’як знайшов у телефоні фото книги Роберта Сапольскі “Біологія поведінки”. 

Я читав книжку і вирішив викласти її в Інстаграм. Але кохана сказала, що просто опублікувати – це не комільфо, і треба її якось красиво сфотографувати. Я почав стібатися з того і все, що було під руками виклав навколо: віксі, ніж, яблуко, годинник, окуляри – все це символізувало біологію поведінки людини. Сфотографував для дружини, але в соцмережах так і не опублікував. Тому це так і залишилося останнім знімком, зробленим перед 24го лютого. 

Юлія Зорій, ведуча “Ранку у великому місті”, показала світлину своєї пухнастої улюблениці – мейн-куна Алі. 


Це фото зроблене 23 лютого, в середу. Аля тоді якось по особливому за мною бігала хвостиком. От всюди. Постійно поряд лежала, як відчувала. Ми ніжилися, я багато зробила її фото і відео. Було на душі якось і тривожно, і водночас дуже спокійно. Ми разом спали в обід, було так тепло і затишно. Я дуже добре пам’ятаю ті відчуття. 

Два фото від 23го лютого лишилося й у смартфоні керівниці програми “Факти тижня” Оксани Соколової. У той вечір, перед початком повномасшатної війни, вона стала свідком зворушливої події. 

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Зірки ICTV показали останні фото, зроблені до 24го лютого / 2 фотографії

Вдень я зняла свою квартиру, у якій почала капітальний ремонт. Будівельники радо відзвітували, що все зламали, тепер приступаємо до створення нового простору. А ввечері потайки сфотографувала парочку в ресторані. За сусіднім столиком хлопець освідчився дівчині. Вона  так зворушливо  дивилась на обручку, а він так ніжно гладив її по руці! Я так за них раділа! Того вечора мені здавалось, що життя починається…

Ведуча “Фактів” Анастасія Мазур 13го лютого разом з родиною гуляла в лісі в Бучанському районі… 

Ми тоді всією родиною хворіли на Ковід. Були останні дні нашої ізоляції, тож ми робили такі вилазки в безлюдні місця. За тиждень я вийшла вже на роботу. І ще за 4 дні почалася війна. 

Її колега, В’ячеслав Цимбалюк, майже в той самий період також зліг вдома з хворобою. Коли минали його останні дні самоізоляції, 18го лютого, визирнувши з війна, він вирішив зробити знімок. 

Кажуть, веселка – то добрий знак. Виявилося – ні…

Цього ж дня, співведучий Юлії Зорій по ранковому шоу на ICTV Сергій Лиховида зробив селфі під час гірної прогулянки на лижах в Буковелі. 

Ми з дружиною втретє за місяць поїхали на лижі. Я вже прикупив і собі, і їй трохи лижного спорядження. Вона нарешті почала отримувати задоволення від катання. І це був такий класний день. Ми ніби видихнули, бо вже пройшло 16те лютого, про яке так багато говорилося. Але водночас, якщо я не помиляюся, саме в цей день з‘явилася інформація, що окупаційна влада закликає людей з так званих “ЛНР” і “ДНР” евакуюватися. Ми тоді їхали на підйомнику, почули новину по радіо “Буковель” і це нас дуже насторожило… Тоді я десь інтуїтивно відчув, шо це наша остання поїздка на лижі цієї зими…

А от Петро Дем’янчук, вийшовши після ефіру 22го лютого у Ботанічний сад Фоміна, захотів відчути наближення весни і зафіксувати це в своїй пам’яті, а також у пам’яті телефона. 

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Зірки ICTV показали останні фото, зроблені до 24го лютого / 2 фотографії

Вийшов такий собі колаж “За тиждень до весни”. Була тривога через велику війну, але тоді не вірилось, що вона справді буде і особливо, коли гуляв цим парком. Життя навколо тільки пробуджувалось, починало дихати і вірилось в краще. 

Суворий козак із колоритним оселедцем на голові! У переддень повномасштабного вторгнення художній керівник «Дизель Студіо» Єгор Крутоголов перетворився на справжнього козака. 


22 та 23 лютого були наші крайні концерти в Палаці «Україна». Після того наш світ, наш гумор і ми самі змінилися.

Світлина Яни Глущенко за 23 лютого теж присвячена цьому номеру. За мить до виходу на сцену вона встигла сфотографуватися з колегами – Вікторією Булітко та Юлією Мотрук. Лишень подивіться, як їм личить українське вбрання!

А таку світлину ми знайшли у смартфоні Юлії Мотрук. Акторка зробила її за декілька хвилин перед початком номера.

Пам’ятаю, як усі ходили, хвилювалися, а мені край треба було зробити гарне фото. Тому я попросила свого чоловіка, дала в руки телефон і ми швидко вибігли на сходовий майданчик. 

Євгену Сморігіну для світлини треба було підловити Яну Глущенко. Ці дві білявки, як сказав сам актор, грали в одному номері про чиновника, який вирішив пірнути в ополонку на Водохреще. Женя та Яна мали епізодичні, але дуже колоритні ролі.

Теги: ведучі ICTV, війна в Україні, Всесвітній день фотографії
19.08.2022 16:55

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