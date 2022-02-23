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Головна / «Життя дає більше, ніж можна собі уявити»: Оксана Гутцайт поспілкувалася із дівчатами STEM-спільноти / 23.02.2022 17:11
23.02.2022 17:11
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«Життя дає більше, ніж можна собі уявити»: Оксана Гутцайт поспілкувалася із дівчатами STEM-спільноти

«Життя дає більше, ніж можна собі уявити»: Оксана Гутцайт поспілкувалася із дівчатами STEM-спільноти

Ведуча програми «Факти» на ICTV Оксана Гутцайт зустрілася із дівчатами спільноти STEM is FEM. 

Оксана Гутцайт працює у журналістиці близько 17 років. Здебільшого – у прямому ефірі. Найулюбленіше у професії – аналізувати та грамотно подавати новини. Своїм досвідом, лайфхаками та історією кар’єрного становлення телеведуча поділилася з учасницями проєкту STEM is FEM.

«У 16 років я мріяла, щоб мене колись показали по телебаченню. Тепер це моя робота. Мене показують по телебаченню щодня. Тепер я не вважаю це чимось видатним. Я бажаю всім, щоб мрії були меншими, ніж дає життя, бо в цьому житті досягти можна такого, про що ми навіть не мріємо в 16 років»

 – поділилася Оксана Гутцайт.

Проте шлях до успіху не був простим, додає Оксана. Її не взяли у ведучі з першого кастингу, зате вона потрапила у спортивну журналістику. Відтоді почалося безперервне зростання.

«Не треба сидіти і думати “мені страшно, я ж не вмію, у мене немає досвіду”. Використовуйте кожен шанс долі. Якщо у вас недостатньо досвіду чи знань, але є бажання – ви все це надолужите. Ніхто не зможе досягти своєї мети, якщо не буде сміливим. Ви повинні постукати у двері. Якщо вам не відчинили перший, другий раз, далі – відкривайте ногою. У вас життя одне. Ваші мрії за вас ніхто не здійснить. Ви повинні самі до них йти і втілювати у реальність»

Мотиваційна зустріч відбулася у межах навчального модуля проєкту STEM is FEM, присвяченого косметичній промисловості.

 

STEM is FEM – український благодійний освітній проєкт, що мотивує школярок обирати технічні спеціальності, незважаючи на ґендерні упередження. Проєкт ініціював ІТ-підприємець, засновник компанії Roosh Сергій Токарєв. Слідкувати за анонсами подій від проєкту можна на сайті STEM is FEM або на офіційних сторінках у соцмережах Facebook та Instagram.

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Теги: STEM is FEM, Оксана Гутцайт
23.02.2022 17:11



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