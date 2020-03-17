ЗалишайсяВдома: Ведучі ICTV, СТБ та Нового каналу знялись у роликах про коронавірус

Усвідомлюючи свою роль і відповідальність перед суспільством, StarLightMedia запускає серію соціальних роликів, де ведучі телеканалів легкими і зрозумілими словами допомагають українцям розібратись у морі інформації, дають перевірені поради та наголошують, що карантин – це не страшно, варто лише дотримуватися рекомендацій і тоді все буде добре.

Ведуча Фактів ICTV Оксана Гутцайт розповіла про те, як з користю і безпечно провести час на карантині. Також вона радить приділити час вгамуванню стресу. У свою чергу, ведуча Оксана Соколова розвінчала три основні міфи про коронавірус, які вже встигли підхопити у мережі. Важливу тему розкрила і Олена Фроляк.

Зірки Нового каналу Олександр Педан, Сергій Притула і Леся Нікітюк поділились з глядачами порадами щодо гігієни: миття рук, уникнення звички чіпати обличчя та переліком симптомів вірусу COVID-19. Вони зазначають, що найдовше він живе на дверних ручках, стійках і перилах.

До освітніх роликів також долучились ведучі СТБ. Надія Матвєєва нагадала, наскільки сьогодні важливе чуйне ставлення один до одного та піклування про близьких похилого віку. Ектор Хіменес-Браво розповів про гігієну на кухні, а Григорій Решетняк – про справжнє призначення медичних масок.

Крім того, ведучі Нового каналу запустили флешмоб #ЗалишайсяВдома в Instagram. Вони закликають українців бути вдома, поки ситуація в країні не налагодиться, а також показують, чим самі займаються на карантині.

Пам’ятайте, варто довіряти лише перевіреній інформації, тож найважливіші достовірні дані про коронавірус Факти ICTV зібрали в одному місці на сайті: http://fakty.com.ua/coronavirus/

Посилання на перші опубліковані ролики з серії:

https://www.facebook.com/NovyChannel/videos/194251345361199/

https://www.facebook.com/TVchannelSTB/videos/294500944856099/

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