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Головна / Як жінкам самореалізуватися та зберегти стійкість під час війни: досвід українських лідерок на SHE Congress 2023 / 05.07.2023 18:22
05.07.2023 18:22
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Як жінкам самореалізуватися та зберегти стійкість під час війни: досвід українських лідерок на SHE Congress 2023

Як жінкам самореалізуватися та зберегти стійкість під час війни: досвід українських лідерок на SHE Congress 2023

27 липня на конференції SHE Congress підприємиці, топменеджерки та лідерки своїх напрямів поділяться стратегіями професійного та особистого розвитку у кризовий час. 

Захід відбудеться у Fairmont Grand Hotel Kyiv.

Головна тема цьогорічного конгресу — стратегії жіночої стійкості та самореалізації під час війни. 

Подробиці та реєстрація: https://she.womo.ua/ 

Спікерки розкажуть:

  • Головні виклики, завдання та трансформації роботи жінки на керівній посаді.
  • Як побудувати волонтерську культуру у компанії.
  • Як жінці реалізуватися у соціальному підприємництві та запускати ефективні благодійні ініціативи.
  • Які інструменти допоможуть зберегти бізнес під час війни.
  • Як зберегти фінансову стійкість, аби забезпечувати себе та допомагати країні.
  • Як подбати про своє ментальне та фізичне здоров’я у стресовий час.

Досвідом поділяться:

  • Анна Бец та Анастасія Дзюба, засновниці українського бренда жіночого одягу Must Have,
  • Вікторія Дубровська, співзасновниця та Vice CEO Uklon, 
  • Ольга Бафоєва, комерційна директорка Meest China,
  • Уляна Фіца, Chief Supply Chain Officer at Kormotech LLC,
  • Олена Бабикіна, Head of Communications Cosmolot,
  • Ірина Метньова, засновниця Vandog Agency та Laborantki,
  • Тетяна Волочай, директорка благодійного фонду «МХП — Громаді» 

та ще 5+ лідерок.

Окрім виступів спікерок, на SHE Congress 2023 на вас чекають дві панельні дискусії на теми соціального підприємництва та відновлення себе під час війни.

Конгрес щороку збирає сотні активних, цілеспрямованих жінок і стає місцем народження нових ідей, колаборацій та дружби! Під час війни такий нетворкінг є особливо цінним, тому долучайтеся, аби вживу обговорити актуальні виклики та поставити запитання спікеркам!

Реєструйтеся на SHE Congress 2023, аби знайти можливості для розвитку себе, власної справи чи кар’єри всупереч кризовим обставинам!

Організатори: Ekonomika+ — бізнес/медіа бюро, до якого входять: лідер ділового контенту Delo.ua, онлайн-медіа про PR та маркетинг MMR.ua, дайджест ділової жінки Womo.ua та журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших». Компанія щорічно проводить майже 20 бізнес-заходів, серед яких: Get Business Festival, PR-марафон, HR-марафон, Business Wisdom Summit та інші.

Womo — перший і єдиний дайджест сучасної ділової жінки, який говорить з активними, сильними, прогресивними жінками на близькі для них теми і зрозумілою для них мовою про жіночий підхід у бізнесі, психологію жінок-лідерів та побудову кар’єри, нові тренди у менеджменті та управлінні, технологіях, які вже зараз змінюють світ.

Приймає Fairmont Grand Hotel Kyiv.

05.07.2023 18:22

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