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Головна / Як робити PR під час війни: стратегії українських брендів на PR-марафоні від MMR / 17.10.2023 13:04
17.10.2023 13:04
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Як робити PR під час війни: стратегії українських брендів на PR-марафоні від MMR

Як робити PR під час війни: стратегії українських брендів на PR-марафоні від MMR

8 листопада на PR-марафоні від MMR представники «Київстар», Favbet, Intertop Ukraine, Socar, «Нової пошти», ПУМБ та ще 10+ компаній поділяться дієвими стратегіями комунікації та збільшення впізнаваності бренда.

Головна тема цьогорічного марафону — реновація комунікацій. Спікери розкажуть, які меседжі працюють у воєнний час, як збільшити охоплення у медіа, та поділяться інструментами антикризової комунікації.

Місце проведення PR-марафону — Unit City.

Досвідом поділяться:

  • Ксенія Тюрікова, Head of Public Relations and Employer Branding FAVBET, 
  • Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ,
  • Антон Бокий, Head of PR and Social Media Marketing INTERTOP Ukraine, 
  • Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO,
  • Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel, 
  • Алла Позичанюк, керівниця PR-відділу «Фармак», 
  • Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній «Нова пошта», 
  • Олена Осипчук, PR-директорка Socar, 
  • Анна Захараш, директорка з корпоративних зв’язків «Київстар»,
  • Олена Бабикіна, керівниця департаменту комунікацій Cosmolot

та ще 6+ провідних PR- та комунікаційних фахівців.

Спікери покажуть власні кейси та нададуть відповіді на головні питання українського бізнесу в комунікаціях:

  • Як грамотно комунікувати під час війни.
  • Як конвертувати власну медійність у прибуток.
  • Інхаус PR-відділ vs. комунікаційне агентство: який шлях обрати бізнесу.
  • Як будувати вірусні комунікації та залишатися в контексті.
  • Як змінилася контент-стратегія брендів через війну. 
  • Чим зацікавити журналістів та як збільшити охоплення в українських та міжнародних медіа.
  • Як посилити ефективність соціальних проєктів через комунікацію.

На учасників чекають: 

  • Комунікаційні та PR-кейси понад 15 великих компаній 
  • 2 панельні дискусії
  • Живе спілкування з понад 250 представниками PR-спільноти
  • Церемонія нагородження найкращих PR-кейсів

Подробиці та реєстрація: https://prmrfn.mmr.ua/ 

Долучайтеся до PR-марафону, щоб опанувати мастхев-інструменти, які використовують топові українські бізнеси та агенції, та вийти на новий рівень комунікацій вже у 2024-му!

Генеральний медійний партнер ICTV2.

Технологічний партнер — Favbet.

Фінансовий партнер — ПУМБ.

Приймає — Unit City.

 

17.10.2023 13:04

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