Як робити PR під час війни: стратегії українських брендів на PR-марафоні від MMR

8 листопада на PR-марафоні від MMR представники «Київстар», Favbet, Intertop Ukraine, Socar, «Нової пошти», ПУМБ та ще 10+ компаній поділяться дієвими стратегіями комунікації та збільшення впізнаваності бренда.

Головна тема цьогорічного марафону — реновація комунікацій. Спікери розкажуть, які меседжі працюють у воєнний час, як збільшити охоплення у медіа, та поділяться інструментами антикризової комунікації.

Місце проведення PR-марафону — Unit City.

Досвідом поділяться:

Ксенія Тюрікова, Head of Public Relations and Employer Branding FAVBET,

Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ,

Антон Бокий, Head of PR and Social Media Marketing INTERTOP Ukraine,

Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO,

Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel,

Алла Позичанюк, керівниця PR-відділу «Фармак»,

Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній «Нова пошта»,

Олена Осипчук, PR-директорка Socar,

Анна Захараш, директорка з корпоративних зв’язків «Київстар»,

Олена Бабикіна, керівниця департаменту комунікацій Cosmolot

та ще 6+ провідних PR- та комунікаційних фахівців.

Спікери покажуть власні кейси та нададуть відповіді на головні питання українського бізнесу в комунікаціях:

Як грамотно комунікувати під час війни.

Як конвертувати власну медійність у прибуток.

Інхаус PR-відділ vs. комунікаційне агентство: який шлях обрати бізнесу.

Як будувати вірусні комунікації та залишатися в контексті.

Як змінилася контент-стратегія брендів через війну.

Чим зацікавити журналістів та як збільшити охоплення в українських та міжнародних медіа.

Як посилити ефективність соціальних проєктів через комунікацію.

На учасників чекають:

Комунікаційні та PR-кейси понад 15 великих компаній

2 панельні дискусії

Живе спілкування з понад 250 представниками PR-спільноти

Церемонія нагородження найкращих PR-кейсів

Подробиці та реєстрація: https://prmrfn.mmr.ua/

Долучайтеся до PR-марафону, щоб опанувати мастхев-інструменти, які використовують топові українські бізнеси та агенції, та вийти на новий рівень комунікацій вже у 2024-му!

Генеральний медійний партнер ICTV2.

Технологічний партнер — Favbet.

Фінансовий партнер — ПУМБ.

Приймає — Unit City.