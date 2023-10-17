Як робити PR під час війни: стратегії українських брендів на PR-марафоні від MMR

8 листопада на PR-марафоні від MMR представники «Київстар», Favbet, Intertop Ukraine, Socar, «Нової пошти», ПУМБ та ще 10+ компаній поділяться дієвими стратегіями комунікації та збільшення впізнаваності бренда.
Головна тема цьогорічного марафону — реновація комунікацій. Спікери розкажуть, які меседжі працюють у воєнний час, як збільшити охоплення у медіа, та поділяться інструментами антикризової комунікації.
Місце проведення PR-марафону — Unit City.
Досвідом поділяться:
- Ксенія Тюрікова, Head of Public Relations and Employer Branding FAVBET,
- Ксенія Сікорська, маркетинг-директорка ПУМБ,
- Антон Бокий, Head of PR and Social Media Marketing INTERTOP Ukraine,
- Валерія Толочина, Global Chief Marketing Officer MEGOGO,
- Катерина Співакова, керівниця департаменту комунікацій, PR та GR Kernel,
- Алла Позичанюк, керівниця PR-відділу «Фармак»,
- Олена Плахова, директорка з управління репутацією групи компаній «Нова пошта»,
- Олена Осипчук, PR-директорка Socar,
- Анна Захараш, директорка з корпоративних зв’язків «Київстар»,
- Олена Бабикіна, керівниця департаменту комунікацій Cosmolot
та ще 6+ провідних PR- та комунікаційних фахівців.
Спікери покажуть власні кейси та нададуть відповіді на головні питання українського бізнесу в комунікаціях:
- Як грамотно комунікувати під час війни.
- Як конвертувати власну медійність у прибуток.
- Інхаус PR-відділ vs. комунікаційне агентство: який шлях обрати бізнесу.
- Як будувати вірусні комунікації та залишатися в контексті.
- Як змінилася контент-стратегія брендів через війну.
- Чим зацікавити журналістів та як збільшити охоплення в українських та міжнародних медіа.
- Як посилити ефективність соціальних проєктів через комунікацію.
На учасників чекають:
- Комунікаційні та PR-кейси понад 15 великих компаній
- 2 панельні дискусії
- Живе спілкування з понад 250 представниками PR-спільноти
- Церемонія нагородження найкращих PR-кейсів
Подробиці та реєстрація: https://prmrfn.mmr.ua/
Долучайтеся до PR-марафону, щоб опанувати мастхев-інструменти, які використовують топові українські бізнеси та агенції, та вийти на новий рівень комунікацій вже у 2024-му!
Генеральний медійний партнер ICTV2.
Технологічний партнер — Favbet.
Фінансовий партнер — ПУМБ.
Приймає — Unit City.