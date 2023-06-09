Всеукраїнський діалог 2023: громади-ветеранам 9 червня

Життя України та українців після Перемоги. Яким воно буде? З якими потребами Захисники повернуться до своїх родин та громад? Як держава реалізовуватиме ці потреби? Чи готове суспільство зустрічати ветеранів та ветеранок? Діалог, який треба починати ще вчора. Перемога – це не тільки український прапор над Донецьком, Луганськом та Сімферополем, це ще й достойне місце Захисників в українському суспільстві та ефективні програми реабілітації та реінтеграції.

Одночасне повернення більше 1,5 мільйона Захисників і Захисниць у мирне життя – це виклик для стійкості владних інституцій, які потрібно готувати вже сьогодні – навчати фахівців, працювати з роботодавцями, оптимізувати систему надання послуг.

Задля цього проводимо Всеукраїнський Діалог, де поговоримо про:

“Інструменти реалізації державних та місцевих ветеранських політик”,

“Реабілітацію ветеранів на рівні громади. Проблеми та шляхи їх вирішення”

“Працедавців і ветеранів. Програми підтримки та програми вшанування пам’яті загиблих на підприємствах»

Програма заходу і спікери:

09.30 – 10.00 Відкриття Діалогу, вітальні слова

Олександр Симчишин, міський голова м. Хмельницький

Віолетта Лабазюк, голова Хмельницької обласної ради

Сергій Тюрін, в.о. начальника Хмельницької ОВА

Кріс Абрамс Директор Офісу економічного зростання Місії USAID в Україні (онлайн)

Олександр Сушко, виконавчий директор фонду Відродження

Антон Колумбет, ветеран (виходить онлайн, зі Сходу)

10.00 – 11.30 Перша дискусійна панель «Як зробити громаду спроможною до повернення ветеранів»

Обговорюємо соціальні послуги з Міністерством соціальної політики, запуск професії «ветеранський кейс-менеджер», презентуємо навчальні програми і проект з підготовки спеціалізованих кар’єрних радників Державної служби зайнятості по роботі з ветеранами, знайомимо з унікальною комплексною програмою «Я-ветеран».

Модерує панель – Оксана Коляда ГО «Простір можливостей»

Спікери:

Дарина Марчак, перша заступниця Міністра соціальної політики (онлайн)

Наталія Кавецька, радниця Міністра соціальної політики України

Олександр Симчишин, Хмельницький міський голова

Катерина Луцик, ветеранка, голова ГО “Захист”

Юлія Жовтяк, директорка Державної служби зайнятості

Іван Начовний, заступник голови Дніпропетровської ОВА з цифровізації

Олег Горбатюк, військовий, Рукшинський сільський голова, голова Чернівецького обласного відділення Всеукраїнської асоціації громад (онлайн)

11.30 – 13.00 Друга дискусійна панель «Реабілітація ветеранів на рівні громади. Проблеми та шляхи їх вирішення»

Обговорюємо питання психологічної та фізичної реабілітацій, презентуємо унікальні напрацювання у цих сферах, знайомимо із можливостями державних реабілітаційних центрів.

Модерує панель – Сергій Титаренко ветеран, психолог Реабілітаційного центру «Галичина»

Спікери:

Віталій Музиченко, керівник Фонду захисту осіб з інвалідністю

Василь Стрілка директор Департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ України

Ксенія Возніцина, головна лікарка Національного центру психічного здоров’я ветеранів “Лісова Поляна”.

Віталій Коваль, начальник Рівненської ОВА

Ігор Гнетньов, керівник «Медичний центр реабілітації учасників бойових дій»

14.00 – 15.30 Третя дискусійна панель «Працедавці і ветерани. Програми підтримки та програми вшанування пам’яті загиблих на підприємствах»

Обговорюємо питання підтримки ветеранського бізнесу як з боку самих підприємців, так і держави, презентуємо напрацювання великого бізнесу, який вже готується до повернення своїх працівників з фронту, знайомимось з програмами вшанування пам’яті, які започаткували деякі підприємства.

Модерує панель – Сергій Позняк ветеран, голова Асоціації підприємців ветеранів АТО

Спікери:

Тетяна Бережна, заступниця Міністра економіки (онлайн)

Анатолій Остапенко, народний депутат України, голова підкомітету з питань ветеранів ВРУ

Олег Литвин, ветеран-підприємець, (онлайн з фронту)

Вадим Ліскі, президент Житомирського бізнес-клубу

Юрій Пивоваров генеральний директор Київського міжнародного економічного форуму

Яна Гончаренко, директорка сталого розвитку Starlight Media

Тетяна Волочай, керівниця фонду “МХП – громаді”

Тетяна Кухоцька, керівниця GR напрямку SCM (онлайн)

Упродовж всього Діалогу працюватиме презентаційна локація, де будуть представлені спроможності вітчизняних компаній та виробників з усіх куточків України, які займаються протезуванням кінцівок. Організовує роботу локації Protez Hub

Партнери заходу: Проєкт USAID «Економічна підтримка України», Міжнародний фонд “Відродження”, ISAR Єднання, Міністерство соціальної політики України, Хмельницька міська рада, Коаліція ветеранських просторів, БФ “Там, де ми – там Україна”, Асоціація підприємців ветеранів АТО, Агенція “B&M”, Protez Hub

Онлайн трансляція:

українська версія https://www.youtube.com/watch?v=rykvidCdylk

англійська версія https://www.youtube.com/watch?v=2yo94DUkwWo

За додатковою інформацією звертайтеся до Яни Холодної 050 304 94 07