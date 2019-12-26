Вперше зіркові ведучі ICTV, СТБ та Нового обговорили майбутнє українського телебачення 2020

Ведучі телеканалів медіагрупи StarLightMedia – ICTV, СТБ та Нового – знялися у ролику, який нагадує українцям про кодування супутника. Перехід запланований на січень 2020 року. Телезірки зібралися разом наприкінці року, аби також поділитися приємною звісткою: канали медіагрупи з січня почнуть транслюватися в HD-якості.

Кодування супутникового сигналу українських телеканалів стосується FTA-глядачів, тобто безкоштовного супутника. Щоб продовжувати дивитися улюблені програми та шоу, необхідно звернутися до офіційних провайдерів та укласти договір.

Перехід каналів StarLightMedia на сучасний формат – це нова доба українського телебачення. Телевізійна картинка в HD дозволить глядачам насолоджуватися популярними передачами та серіалами у високій якості. До речі, телеканали М1 та М2 вже з листопада мовлять в кращій якості.

– Телевізійний сигнал стане значно кращим, оскільки він буде цифровим. Є декілька варіантів переходу на нього: купити сучасний телевізор із вбудованим тюнером; сучасну антену або цифровий тюнер наземного телебачення. Словом, якість стане краща, але за неї доведеться платити. Це як фотоапарат – спочатку ми знімали на плівку, а потім друкували фотографії, тепер це все вміють цифрові камери, чия якість незрівнянно краща, – зауважує Олена Фроляк, ведуча програми «Факти» та головний редактор інформаційної служби ICTV.

Ведучі із захопленням розповідають про зйомки ролику:

Приємна новорічна атмосфера, настрій якої, я впевнена, ми передамо і глядачам. До речі, під час зйомки ролика стали у нагоді мої навички гри на фортепіано. Хоча, зізнаюся, я давно не сідала за інструмент, напевно, могла б зіграти краще. – поділилась Олена Фроляк,

А ось експерт «Топ-моделі по-українськи» на Новому каналі Сергій Нікітюк на зйомках ролика навчився… в’язати!

– Вперше взяв до рук спиці і пряжу, – сміється Нікітюк. – Отримав короткий-майстер-клас від Наді Матвеєвої і навіть пров’язав рядок. Але, відчуваю, це був перший і останній досвід в’язання в моєму житті. А перехід мовлення каналів на HD-якість вважаю чудовою новиною, адже тепер дефіле і фотосесії на «Топ-моделі по-українськи» виглядатимуть ще яскравіше й красивіше.

Ведучий телеканалу СТБ Павло Костіцин:

“Я вважаю кодування спутникового синалу дуже важливим кроком для українського телебачення і для всіх, хто до нього причетний. Саме тому особисто подбав про те, аби моя родина мала змогу дивитися українські телепрограми у високій якості і ще влітку замінив тюнер на цифровий. Зйомки ролику проходили дуже весело, у теплій компанії, якою ми збираємося не так часто. За сценарієм я мав загіпнотизувати кота (сміється). І хоча мені це не вдалося, нашим глядачам я даю настанову завжди прагнути кращого, особисто в такому питанні як перегляд улюблених програм”.

У відео брали участь Олена Фроляк, Оксана Гутцайт, Антон Равицький, Сергій Притула, Надія Матвєєва, Ектор Хіменес-Браво, Павло Костіцин та Сергій Нікітюк.

Телеведучі закликають – щоб залишатися з улюбленими телепрограмами і дивитися їх у високій якості, встигніть укласти угоду з офіційним провайдером. Усі подробиці – тут.

Залишайтеся разом з друзями! Залишайтеся з тими, кого любите!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.