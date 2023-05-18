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Головна / Ведучі ICTV відвідали прем’єрний показ фільму “Форсаж Х” / 18.05.2023 17:52
18.05.2023 17:52
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Ведучі ICTV відвідали прем’єрний показ фільму “Форсаж Х”

Ведучі ICTV відвідали прем’єрний показ фільму “Форсаж Х”

Днями у кінотеатрі “Оскар”, ТРЦ Gulliver відбувся прем’єрний показ фільму “Форсаж Х”, що розпочинає останні глави однієї з найвідоміших та найпопулярніших кінофраншиз, що вражає глядачів усього світу вже понад 20 років. Першими культову франшизу оцінили ведучі ICTV Юлія Сеник, Андрій Ковальський, Оксана Гутцайт, а також українські блогери та селебрітіз. Завдяки яскравим декораціям гості вечора занурилися в атмосферу фільму, отримали незабутні емоції та яскраві фото.

Медіапартнери фільму: ICTV2, VIVA

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Ведучі ICTV відвідали прем’єрний показ фільму “Форсаж Х” / 4 фотографії

Пристебніть паски безпеки та приготуйтеся до нового шаленого заїзду від Домініка Торетто! Всупереч перешкодам, не дивлячись ні на що, Домінік Торетто та його сім’я зуміли перехитрите та обійти кожного супротивника на своєму шлях. Проте тепер їм протистоятиме один з найнебезпечніших ворогів минулого, який прагне знищити усе та всіх, кого любить Дом. У п’ятій частині франшизи Дом і його команда вбили бразильського наркобарона Ернана Рейса та вщент знищили його імперію. Проти вони не знали, що син Рейса Данте (Джейсон Момоа) був свідком цих подій та витратив 12 років, щоб розробити ідеальний план помсти Дому та змусити його заплатити найвищу ціну.

У десятій частині на команду чекає зустріч зі старими ворогами та новими союзниками. Проте ставки зростуть, коли Дом дізнається, що його 8-річний син є основною ціллю помсти Данте.

Дивіться продовження епічної історії “Форсаж Х” вже у кінотеатрах!

Теги: Андрій Ковальський, ведучі ICTV, Оксана Гутцайт, прем'єра фільму, Форсаж, Юлия Сеник
18.05.2023 17:52

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