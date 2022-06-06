Ведучий програми “Свобода слова” на ICTV Вадим Карп’як та керівниця виробничої служби Starlight News Оксана Дихніч сьогодні, у День журналіста, отримали орден “За заслуги” ІІІ ступеня.

Державними нагородами журналістів Starlight Media відзначив Президент України Володимир Зеленський.

Вадим Карп’як з перших днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України долучився до марафону “Єдині новини”, у рамках якого веде розмовну студію.

Дивні відчуття переповнювали, коли дізнався про відзнаку. Зізнаюся, було несподівано. Я звик читати про нагородження інших людей в новинах, а тут сам потрапив у новини. Переді мною нагороджували журналістів посмертно. І на цьому фоні було відчуття незаслуженості нагороди: ти живий, а ось родичі беруть орден за тих колег, яких з нами вже нема

– зазначає Вадим.



Вадим Карп’як та Оксана Дихніч отримали орден “За заслуги” ІІІ ступеня / 2 фотографії

Оксана Дихніч з 24 лютого керує виробничим процесом новин медіагрупи Starlight Media, які створюються для всеукраїнського телевізійного марафону «Єдині новини» та працює над створенням проєктів «Гражданская оборона» та «Антизомбі» на телеканалі ICTV.

Я вдячна за цю відзнаку. Це ще одне підтвердження важливості роботи, яку ми з командою робимо щодня. Не від 2022, а від 2014 – у протидії російській пропаганді. Від 24 лютого – у безперебійному та якісному мовленні, щоденній роботі заради захисту інформаційної безпеки. Ми точно знаємо, заради чого та кого працюємо в режимі без пауз та вихідних. Кожна людина в нашій команді робить усе можливе і неможливе заради наближення української перемоги

– розповіла Оксана.

Глава держави вручив державні нагороди працівникам медіа і членам родин загиблих журналістів. Він висловив вдячність усім представникам ЗМІ, які впродовж 103 днів повномасштабного вторгнення і 8 років війни Росії проти України талановито, людяно і від щирого серця виконують свою роботу, як в кадрі, так і поза ним, несуть правду людям, а також захищають нашу державу, як Збройні сили.

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