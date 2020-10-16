StarLightMedia разом з ОПОРОЮ випустили освітній ролик

Медіагрупа StarLightMedia разом з Громадянською мережею ОПОРА випустила важливий ролик в рамках інформаційної кампанії «Чесні та вільні вибори». У відео розповідається про особливості заповнення оновленого виборчого бюлетеня.

Процедура голосування на цьогорічних місцевих виборах дещо відрізняється від попередніх років. Тому важливо, щоб громадяни не втратили свій голос через неправильне заповнення бюлетенів.

Подивитись ролик про правила заповнення можна за посиланням: https://bit.ly/37cl7cP.

Нас очікують непрості вибори. Вперше треба проголосувати за партію, а потім ще й за кандидата у списку цієї ж партії.

Вперше після реформи територіального устрою. Тому ми б хотіли, щоб це були перші вибори, коли люди розуміють, що вони вибирають справді місцеву владу, – коментує президент StarLightMedia Олександр Богуцький.

Також StarLightMedia закликає кожного доєднуватись до інформаційної кампанії за чесні вибори та поширювати освітні відео.

Якщо ви стали свідками порушень законодавства під час виборів, закликаємо звертатися до Національної поліції за номером 102 та за регіональними контактами команди незалежних спостерігачів ОПОРИ на сайті oporaua.org.

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