Starlight Media представила Україну на Global Goals Business Forum в Дубаї

Сьогодні, 18 січня, у межах Експо 2020 в Дубаї розпочався Global Goals Business Forum. Це глобальний захід, що має на меті об’єднання бізнесів і стимулювання подальших дій у напрямі сталого та інклюзивного майбутнього. Бачення та дії українського бізнесу на форумі представила Анастасія Штейнгауз, директорка телеканалу ICTV, що є частиною медіагрупи Starlight Media.

Global Goals Business Forum присвячено заходам приватного сектору та прогресу в досягненні Цілей сталого розвитку, а також висвітленню сфер, де потрібно докладати особливих зусиль – від просування гендерної рівності та гідних умов праці до прискорення фінансування Порядку денного до 2030 року та використання цифрової трансформації. Кураторство над форумом спільно здійснюють Глобальний договір ООН з Expo 2020 і Торгово-промисловою палатою Дубая.

Анастасія Штейнгауз, директорка телеканалу ICTV, долучилась до панелі «Прискорення прогресу у сфері гендерної рівності»:

“У кожного бізнесу, у кожної людини є своя суперсила. Наша – можливість говорити з мільйонами людей щодня. І ми віримо, що ця здатність може допомогти змінити світ на краще, трансформувати мислення і зробити так, щоб кожна людина відчувала віру в себе. Це не тільки про ґендер, це про право бути тим, ким ти хочеш”

– сказала Анастасія.

Директорка ICTV під час виступу також нагадала про глобальні виклики нерівності, які загострились під час пандемії – зростання кількості постраждалих від домашнього насильства, тягар домашньої неоплачуваної роботи, недостатню представленість жінок на вищих управлінських позиціях.

“Ми бачимо, що рівень домашнього насильства є неймовірно високим. Це комплексна та сенситивна проблема і ми робимо все можливе, щоб зробити свій внесок у її подолання. Ми відчуваємо подвійну відповідальність, адже ми не тільки роботодавець, а і медіалідер. Тому, не тільки впровадили першу в Україні корпоративну програму протидії насильству, що допомагає нашим співробітникам/цям, а і запустили публічну кампанію за участі наших зірок. Ми хочемо використати силу нашого голосу щоби донести ключовий меседж: будь-які прояви насильства – недопустимі”

Нагадаємо, Starlight Media є членом мережі Глобального договору ООН в Україні та першим національним бізнесом, що долучився до Міжнародних принципів розширення прав та можливостей жінок (WEPs).

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