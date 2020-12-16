Щедрогаджети: Телеведуча Олександра Кучеренко запустила передноворічну акцію для допомоги дітям з інтернатів

Олександра Кучеренко закликала українців долучитися до доброї справи та зробити новорічні подарунки дітям, що обділені увагою та любов’ю

Телеведуча та амбасадор програм Наставництва в Україні Олександра Кучеренко разом з Асоціацією наставництва для дітей та молоді запускає передноворічну благодійну акцію #Щедрогаджети.

У рамках акції телеведуча звернулася до бізнесу та всіх українців із закликом передавати до інтернатних закладів робочу техніку, що може лежати без діла вдома або в офісах. Олександра наголосила, що хоча і вживаний, але робочий ноутбук чи смартфон може подарувати дітям-вихованцям таких закладів великі можливості. Вони зможуть навчатися, розвиватися та спілкуватися з родичами, однолітками та наставниками онлайн.

Олександра Кучеренко розповідає, що на початку карантину вона разом з командою програми Наставництва проводила перший профорієнтаційний онлайн-марафон для дітей з інтернатів. І саме під час серії таких майстер-класів ведуча зрозуміла, наскільки великою є проблема з нестачею техніки у дитячих будинках та інших подібних закладах.

Я була модератором марафону і бачила ті посмішки та сяючі очі дітей, які по 10-20 чоловік збиралися біля одного екрану, щоб почути цінні поради від успішних людей. У прямих ефірах нам вдалося об’єднати більше 500 дітей із різних інтернатних закладів 15 регіонів України.Без сучасних технологій це було б неможливо.

Але, на жаль, дехто з дітей так і не зміг доєднатися до нас, бо в інтернаті не знайшлося жодного комп’ютера або навіть телефона. Водночас в Україні є багато людей, які змінюють свої смартфони та ноутбуки на нові просто тому, що вийшла більш сучасна модель. І «стара» техніка потім непотребом лежить у кутку”, – написала ведуча на своїй сторінці в Instagram.

За її словами, для багатьох дітей з інтернатів навіть “старий” ноутбук чи телефон є зовсім не іграшкою, а великою мрією та єдиним “вікном у світ”.

“Діти, які виховуються в інтернатах, обділені не тільки любов’ю та увагою, а і будь-якими можливостями саморозвитку. Вони живуть в обмеженому середовищі, не знаючи, яким є життя навкруги. Телефон або ноутбук, який кожен з нас сьогодні сприймає як звичну річ, для них – не іграшка, а єдине “вікно у світ” і можливість розвиватися повноцінно – самим отримувати нові знання, вчити мови, дізнаватися новини, обирати справу життя, знаходити друзів, спілкуватися з рідними на відстані та підтримувати зв’язок з наставниками.

Долучайтеся до акції #Щедрогаджети. Давайте разом зробимо справжнє новорічне диво для тих, хто чекає його найбільше!

– закликала Олександра.

Долучитися до новорічної доброї справи може кожен охочий і передати дитині з інтернату свій телефон, ноутбук чи комп’ютер. Взяти участь в акції можуть і великі компанії, які до того ж в кінці року часто проводять процедуру “списання” електронних пристроїв.

Деталі про те, як передати техніку у дитячі будинки, або долучитися до збору коштів на придбання гаджетів, дізнавайтеся на сайті.

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