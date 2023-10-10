Психологиня Юлія Зорій дала ТОП порад для підтримки ментального здоровʼя

Щорічно 10 жовтня у всьому світі відзначається День ментального здоров’я. Що це таке і чому зараз так важливо дбати про нього, розповіла практикуюча психологиня та телеведуча “Ранку у великому місті” на ICTV2 Юлія Зорій.

ВООЗ визначає ментальне здоров‘я як стан добробуту, в якому людина реалізує свої здібності, може протистояти життєвим стресам, продуктивно працювати та робити внесок у суспільне життя. Це ціла система з окремих пазлів, де кожен елемент важливий, запевняє психологиня.

“Я би порівняла ментальне здоров’я із зібраною картинкою з пазлів, де кожний з них за щось відповідає. Відсутність одного чи кількох пазлів не є критичною і не дасть картинці розсипатися, але якість життя людини зробить нижчою. Тому наше завдання докласти зусиль, аби картина нашого ментального здоров’я була цілісною”, – каже Юлія.

Від чого залежить психічне здоров’я? Наприклад, від індивідуальних особливостей людини (генетичні, біологічні), соціальних умов (соціально-економічний статус, умови праці та побуту, спосіб життя), навколишнього середовища тощо.

Чому важливо дбати про своє ментальне здоровʼя?

Психологічно здорова людина почувається гармонійно та має запас сил для подолання складнощів і достатній рівень продуктивності в повсякденному житті. У такої людини хороший рівень резильєнтності (стресостійкості). Вона здатна впоратися зі складними життєвими подіями та відновлюватися після труднощів чи стресу. Резильєнтність є дуже важливою. Особливо зараз, враховуючи реалії в яких ми всі сьогодні перебуваємо: постійний стрес, страх, тривога, втома, втрати і горювання.

Як подбати про своє ментальне здоровʼя? Насамперед, треба подумати про себе.

Запитайте себе:

Що зі мною зараз відбувається?

Як я себе почуваю?

На якому рівні моя енергія та життєві сили?

Чого я потребую?

Давши відповіді на ці запитання, складіть власний список пріоритетів , задач, варіантів дій. Завжди питайте себе: якими своїми зусиллям тут і тепер я можу покращити свій стан? Що конкретно зараз залежить від мене? Подбайте про забезпечення ваших базових потреб (безпека, сон, харчування, баланс між роботою і відпочинком тощо). Докладайте зусиль там, де це можливо , і не витрачайте сили на те, що від вас поки що не залежить. Підтримуйте теплі, довірливі відносини з близькими вам людьми. Формуйте оточення з людей, які мають з вами спільні інтереси, цілі, моральні цінності і принципи. Створюйте реалістичні плани і втілюйте їх у життя. Не консервуйте емоції. Вчіться виражати свої почуття та думки, не ображаючи і не порушуючи гідності інших людей. Самовдосконалюйте свої навички , відкривайтесь новому досвіду. Майте власний список дій , які допоможуть вам при сильній тривозі чи стресовій ситуації. Майте свої «опорні пункти» – все те, що додає сил, поповнює ресурс, сили, відновлює тощо. Не бійтеся і не соромтеся просити про допомогу у близьких людей чи спеціалістів із психічного здоров’я. (Особисто я таку допомогу надаю безкоштовно на платформі МentalHelp)

Гармонія із зовнішнім світом та життям починається з гармонії з самим собою, запевняє психологиня.

“Турбота про себе має стати невід’ємною частиною вашого життя. Налагодивши стосунки із собою, ви зможете ефективно допомагати іншим. Чим більше ви піклуєтесь про своє ментальне здоров’я, тим легше вам буде пристосуватися у цьому турбулентному світі”, – каже Юлія Зорій.

Також поради з підтримки ментального здоровʼя можна переглянути у серії відео “Твоє ментальне здоровʼя”. Проєкт підготувало Міністерство охорони здоровʼя України згідно з апробованими ВООЗ стратегіями роботи зі стресом та тривогою. Ведуча майстер-класу – Юлія Зорій.