Олександр Богуцький потрапив до рейтингу «100 найвпливовіших українців» за версією журналу «Фокус»

Журнал «Фокус» опублікував щорічний рейтинг «100 найвпливовіших українців». Очолив його президент України Володимир Зеленський. На другому місці – глава Офісу президента Андрій Богдан, замикає трійку лідерів один з найбагатших українців Ігор Коломойський. Президент StarLightMedia Олександр Богуцький теж увійшов до почесного списку та опинився на 75 позиції.

Рейтинг людей, які мають найбільший вплив на політичні, економічні, суспільні та культурні процеси в країні, цього року продовжив формат попереднього: всі учасники списку розподілені за категоріями, які відповідають сфері їх діяльності: «Лідери», «Магнати», «Керманичі», «Стратеги», «Майстри», «Кумири».

Перша двадцятка виглядає так: президент України Володимир Зеленський, глава Офісу президента Андрій Богдан, співвласник групи «Приват» Ігор Коломойський, прем’єр-міністр Олексій Гончарук, генеральний прокурор Руслан Рябошапка, голова СБУ Іван Баканов, голова Верховної Ради Дмитро Разумков, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, власник компанії SCM Рінат Ахметов, перший помічник президента Сергій Шефір, засновник EastOne Group Віктор Пінчук, помічник президента Андрій Єрмак, голова парламентської фракції “Слуга народу” Давид Арахамія, секретар РНБО Олександр Данілов, голова партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко, міністр оборони Андрій Загороднюк, мер Києва Віталій Кличко, екс-президент, голова партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, голова партії «Голос» Святослав Вакарчук, міністр фінансів Оксана Маркарова.

У сотню впливових українців увійшли церковні ієрархи: предстоятель ПЦУ Єпіфаній (Думенко), предстоятель УПЦ Онуфрій (Березовський), предстоятель УГКЦ Святослав (Шевчук).



В цьому році в сотню впливових потрапило куди більше культурних діячів, ніж в минулі роки. Наприклад, на 84-й позиції – директор Українського інституту книги Олександра Коваль, на 77-й – директор «Мистецького арсеналу» Олеся Люта-Островська, на 81-й – голова Українського культурного фонду Юлія Федів.

У рейтингу також артисти Тіна Кароль (85) і Олег Винник (89), боксер Василь Ломаченко (79) і тенісистка Еліна Світоліна (87), популярний лікар і блогер Євген Комаровський (99 місце).

Соте місце в списку впливових українців посів співак MONATIK.

Нагадаємо, на думку редакції, впливові українці – це люди, які ототожнюють себе з Україною, мають велику вагу в суспільстві і є безумовними авторитетами для певної численної групи людей.

У цьому році 61% учасників рейтингу – політики і чиновники, 20% – жінки. 34% учасників ТОП-100 молодше 40 років.

Детально з рейтингом можна ознайомитися на сайті.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.