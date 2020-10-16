Оксана Соколова та Олена Фроляк потрапили до інтернет-рейтингу «Найвпливовіші жінки України 2020» за версією читачів сайту «Фокус». Паралельно з підготовкою редакційного рейтингу впливових жінок в цьому році журнал «Фокус» вирішив провести онлайн-опитування своїх читачів.

Кандидатки розділені на три категорії: «лідерки та керманичі», «стратеги та бізнес-вумен», «кумири та майстри». Ведучі ICTV увійшли до третьої групи.

Оксана Соколова – керівниця департаменту публіцистичних проектів телеканалу ICTV. Понад 14 років веде найрейтинговішу підсумкову інформаційно-аналітичну програму «Факти тижня. 100 хвилин». Є авторкою ідеї створення цього телевізійного проекту.



Оксана Соколова та Олена Фроляк потрапили до інтернет-рейтингу «Найвпливовіші жінки України» за версією читачів «Фокуса» / 2 фотографії

Олена Фроляк – керівниця інформаційної служби каналу ICTV, ведуча та головна редакторка програми «Факти». Вона зароджувала жарн інформаційної журналістики в Україні. Вже понад 20 років є обличчям однієї з найтоповіших інформаційних програм країни. У квітні 2019 року була модератором передвиборних дебатів кандидатів в президенти України – Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Голосування продовжено до понеділка, 19 жовтня.

Проголосувати за Оксану Соколову можна тут: https://focus.ua/rating/430863-samye-vliyatelnye-zhenshchiny-2020-ukrainy-po-versii-chitateley-sayta-fokus/kumiry-i-mastera/79/oksana-sokolova

Підтримати Олену Фроляк можна за посиланням: https://focus.ua/rating/430863-samye-vliyatelnye-zhenshchiny-2020-ukrainy-po-versii-chitateley-sayta-fokus/kumiry-i-mastera/128/elena-frolyak

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