НОВІ ЛІДЕРИ – 3 СЕЗОН: реєстрацію розпочато

2 березня 2020 стартує 3 сезон національного телепроекту «Нові лідери». Його започаткували 30 авторитетних громадських організацій і медіагрупа StarLightMedia. «Нові лідери» – проект мультимедійний, але фінальна – телевізійна – частина виходитиме в ефірі телеканалу ICTV.

Учасником «Нових лідерів» може стати кожен, хто має конкретну ідею змін у державі на місцевому чи загальнонаціональному рівні.

На відміну від попередніх сезонів, цього року визначили п’ять ключових напрямків, важливих для розвитку країни:

Мир (сприяння мирному процесу на Донбасі, поверненню окупованих територій, допомога переселенцям, відбудова інфраструктури, інформаційна деокупація тощо); Добробут (сприяння зростанню рівня виробництва, підвищенню рівня зарплат і пенсій, скорочення безробіття та подолання бідності тощо); Справедливість (затвердження принципів верховенства права, подолання корупції, зниження рівня злочинності, забезпечення сильних державних інститутів тощо); Людина (забезпечення високого рівня освіти і охорони здоров’я, гарантії та захист прав людини, культурне відновлення і духовний розвиток людини, запобігання дискримінації тощо); Довкілля (захист екосистем суші та морських ресурсів, забезпечення доступної та чистої енергетики, рівний доступ до чистої води, розвиток інфраструктури тощо).

Для участі у «Нових лідерах» шукають українців, які здатні осягнути проблему в одному з цих п’яти напрямків, запропонувати ефективне рішення і очолити його реалізацію.

Ми хочемо змінювати країну, тобто незалежно від того, хто стає керівником генеральної прокуратури, важливо, щоб прокуратура виконувала свої функції. Те саме стосується і НАБУ, або антикорупційного суду, або інших інституцій.

І ось в цей період трансформації ми чекаємо людей, які не просто озвучать проблеми, ми всі знаємо про них, але і запропонують рішення, яке буде працювати успішно на локальному, чи національному рівні, яке варто перекладати мовою законів, або шукати можливість для відкриття окремих програм, – каже членкиня Відбіркового Комітету «Нових лідерів» і голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

Третій сезон проекту буде проходити у чотири етапи. На різних етапах відбір учасників здійснюватимуть зареєстровані на сайті виборці, незалежний Відбірковий Комітет, сформований Громадською Наглядовою Радою, а також телеглядачі шляхом смс-голосування у прямому ефірі.

До фінального телевізійного етапу проекту вийдуть по два Лідери від кожного з п’яти напрямків.

Зареєструватися та дізнатися всі умови участі можна на сайті novilidery.com

Прийом анкет триватиме до 30 квітня.

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