НОВІ ЛІДЕРИ – 3 СЕЗОН: реєстрацію розпочато

2 березня 2020 стартує 3 сезон національного телепроекту «Нові лідери». Його започаткували 30 авторитетних громадських організацій і медіагрупа StarLightMedia. «Нові лідери» – проект мультимедійний, але фінальна – телевізійна – частина виходитиме в ефірі телеканалу ICTV.
Учасником «Нових лідерів» може стати кожен, хто має конкретну ідею змін у державі на місцевому чи загальнонаціональному рівні.
На відміну від попередніх сезонів, цього року визначили п’ять ключових напрямків, важливих для розвитку країни:
- Мир (сприяння мирному процесу на Донбасі, поверненню окупованих територій, допомога переселенцям, відбудова інфраструктури, інформаційна деокупація тощо);
- Добробут (сприяння зростанню рівня виробництва, підвищенню рівня зарплат і пенсій, скорочення безробіття та подолання бідності тощо);
- Справедливість (затвердження принципів верховенства права, подолання корупції, зниження рівня злочинності, забезпечення сильних державних інститутів тощо);
- Людина (забезпечення високого рівня освіти і охорони здоров’я, гарантії та захист прав людини, культурне відновлення і духовний розвиток людини, запобігання дискримінації тощо);
- Довкілля (захист екосистем суші та морських ресурсів, забезпечення доступної та чистої енергетики, рівний доступ до чистої води, розвиток інфраструктури тощо).
Для участі у «Нових лідерах» шукають українців, які здатні осягнути проблему в одному з цих п’яти напрямків, запропонувати ефективне рішення і очолити його реалізацію.
Ми хочемо змінювати країну, тобто незалежно від того, хто стає керівником генеральної прокуратури, важливо, щоб прокуратура виконувала свої функції. Те саме стосується і НАБУ, або антикорупційного суду, або інших інституцій.
І ось в цей період трансформації ми чекаємо людей, які не просто озвучать проблеми, ми всі знаємо про них, але і запропонують рішення, яке буде працювати успішно на локальному, чи національному рівні, яке варто перекладати мовою законів, або шукати можливість для відкриття окремих програм, – каже членкиня Відбіркового Комітету «Нових лідерів» і голова громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
Третій сезон проекту буде проходити у чотири етапи. На різних етапах відбір учасників здійснюватимуть зареєстровані на сайті виборці, незалежний Відбірковий Комітет, сформований Громадською Наглядовою Радою, а також телеглядачі шляхом смс-голосування у прямому ефірі.
До фінального телевізійного етапу проекту вийдуть по два Лідери від кожного з п’яти напрямків.
Зареєструватися та дізнатися всі умови участі можна на сайті novilidery.com
Прийом анкет триватиме до 30 квітня.