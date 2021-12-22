Навчайся зі SWEET.TV: онлайн-кінотеатр відкриває бібліотеку освітнього контенту

Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкриває бібліотеку освітнього контенту від українських навчальних закладів і лідерів суспільної думки.
Онлайн-кінотеатр SWEET.TV відкриває нову бібліотеку контенту: вона буде складатися з освітніх курсів з вивчення мов, історії, філософії, інформаційної гігієни, фітнесу, йоги, гри на музичних інструментах, а також з інших корисних для глядачів сфер.
«SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр. Ми — соціально відповідальний бізнес: вже створюємо україномовний дубляж і розвиваємо українське та інклюзивне кіно. Наступний крок — глобалізувати споживання освітнього контенту від українських навчальних закладів і лідерів суспільної думки. Тепер наші абоненти зможуть навчатися зі SWEET.TV вдома», — розповідає Олександр Резунов, директор національного онлай-кінотеатру.
Наразі бібліотека проєкту вже налічує близько 1000 епізодів. Серед них:
- розвиваючі мультфільми українською та англійською мовами для дітей від «Першосвіт»;
- уроки англійської мови від школи GreenForest;
- ненудна англійська від АнтиШколи;
- домашні відеотренування від SmartAss;
- уроки йоги «Ранкова зарядка замість кави»;
- відеокурс з інформаційної гігієни «Як не стати овочем»;
- курси гри на піаніно від засновника школи PianoArt Володимира Слакви;
- музичний сторітелінг від музичного мандрівника та експерта, radio-DJ – Stereoigor.
Зовсім скоро на сервісі з’явиться ще більше навчальних курсів, а також цікаві інтерв’ю, тревел-шоу, стендап-концерти та багато іншого.
Повну бібліотеку контенту ви знайдете тут????
Крім освітніх курсів на SWEET.TV є 260+ телеканалів, серед яких преміальні пізнавальні: Discovery Channel, National Geographic, Animal Planet та багато інших. У кінозалі сервісу наразі зібралося 10 000+ фільмів, мультфільмів і серіалів, що можна дивитися у високій якості та без реклами.
Також на SWEET.TV триває грандіозний розіграш призів: національний онлайн-кінотеатр дарує автомобіль Hyundai i10 щомісяця та iPhone 13 mini щотижня.