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Головна / На подіум Ukrainian Fashion Week вийдуть зірки ICTV / 27.01.2022 18:58
27.01.2022 18:58
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На подіум Ukrainian Fashion Week вийдуть зірки ICTV

На подіум Ukrainian Fashion Week вийдуть зірки ICTV

Ведучі ICTV вийдуть на подіум найтоповішого заходу індустрії моди Ukrainian Fashion Week. Олена Фроляк, Юлія Зорій і Олександра Кучеренко візьмуть участь у показі дизайнерки JULIYA KROS. 

У своїй колекції осінь-зима 2022/23 «Ельза» дизайнерка звернулася до творчих витоків дитинства. Це занурення в ті часи, коли повна відкритість дитячої свідомості до будь-якої новизни дозволяла створювати ляльковий одяг з будь-яких доступних матеріалів та вигадувати найнесподіваніші поєднання та форми.

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На подіум Ukrainian Fashion Week вийдуть зірки ICTV / 3 фотографії

Цього року Ukrainian Fashion Week святкує своє 25-річчя. Низку подій ювілейного року розпочне новий сезон показів колекцій FW22-23, який відбудеться у форматі phygital з 3 по 6 лютого. 

“25 років Ukrainian Fashion Week — це історія українських дизайнерів, яких одного разу об’єднала наша ідея створити в країні нову індустрію, яка важлива як для економіки країни, так і для розвитку її культури. Індустрію, що представляє Україну світу, як країну талановитих людей, нових технологій, конструктивного партнерства. Сьогодні нашими пріоритетами є sustainability, діджиталізація, різноманітність та інклюзивність. Саме на них зараз будується українська та світова fashion-індустрія”

— коментує голова Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська.

Цей сезон є особливим – п’ятдесятим в історії UFW. За цей час у рамках Тижня моди відбулось понад 1600 показів та презентацій колекцій більше ніж 400 брендів.

Стати гостем модного показу зможе кожен завдяки онлайн-трансляції на медіасервісі MEGOGO та діджитал-платформах UFW.

 

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Теги: UKRAINIAN FASHION WEEK, Олександра Кучеренко, Олена Фроляк, Юлія Зорій
27.01.2022 18:58



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