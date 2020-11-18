Міжнародний чоловічий день 2020: найкращі ідеї подарунків

Міжнародний чоловічий день щорічно відзначають 19 листопада. А вперше його відсвяткували в Тринідад і Тобаго в 1999 році за ініціативи доктора Джерома Тілуксінґа. Саме він відмітив, що в світі немає єдиного свята як для чоловіків, так і для маленьких хлопчиків та підлітків. Згодом цю ідею підтримали інші країни і наразі Міжнародний день чоловіків визнаний офіційним святом більше ніж в 50-ти країнах світу.

З нагоди єдиного чоловічого свята, редакція ICTV.ua підготувала ідеї подарунків, які точно сподобаються сильній половині людства.

Техніка і ґаджети

В 2020 році без смартфона, як без рук. А скільки ж іще існує різноманітних ґаджетів, техніки та побутових приборів, які значно полегшують та урізноманітнюють життя?

Це може бути смарт-годинник, планшет, екшн-камера, смартфон, окуляри віртуальної реальності, ноутбук, квадрокоптер, ігрова приставка, безпровідна колонка та навушники, сумка для гаджетів, USB термоустілки з підігрівом для взуття, тример, електронна цигара, рукавиці для сенсорних екранів, підставка-підгрівач для кружки, масажер, окуляри для роботи за комп’ютером, електричний контейнер для їжі с підігрівом, стабілізатор для смартфона.

А як щодо робота-пилососа, електричного грилю чи ручної парової праски? Звичайно такі речі часто купують жінкам, проте подумайте, як подібні побутові прибори можуть полегшити буденність холостяків, наприклад.

Хобі

Рибак? Фанат автомобілів? Спортсмен? Чи просто майстер на всі руки? Вам потрібно добре знати захоплення вашого чоловіка, адже правильно підібраний подарунок за інтересами, як правило, завжди використовується, а не просто лежить на полиці та дійсно приносить непідробну радість.

Наведемо приклади ідей для:

Автомобілістів: підігрів сидінь, відеореєстратори, GPS трекер і маяки, компресор для накачування шин, автопилосос, електроінструменти, мультитул, аптечка, подушка-підголівник в авто, термокружка з підігрівом від прикурювача, тримач в авто з бездротовою зарядкою.

Майстрів: брелок-викрутка, кишеньковий ніж, викрутка-трансформер, яскравий світлодіодний ліхтар, набір дрібних викруток, або ж набір ножів.

Спортсменів: спортивні рукавички, наколінники, спортивний одяг, кросівки, спортивна сумка чи рюкзак, сертифікат на придбання інвентарю, електронні ваги. Чудовий варіант – настільний хокей чи футбол. Такий подарунок точно зробить веселішими довгі осінні вечори на карантині.

Приємні дрібнички

Якщо не можете визначитись чи не встигаєте придбати щось, завжди можна швидко організувати атмосферу свята за допомогою сюрпризів чи просто приємних дрібничок.

Як варіант, придбайте дорогий алкоголь, або ж подарунковий набір чаю чи кави. Заздалегідь замовте на вечерю щось смачненьке з ресторану, або приготуйте для чоловіка улюблену страву.

Не хочете помилитися у виборі? Сміливо купуйте сертифікат для чоловіка на якусь послугу (барбершоп, масаж), враження (скелелазіння, картинг, драйв на баггі) чи в улюблений магазин (одягу, електроніки). Такий подарунок дійсно приємний та універсальний, адже чоловік точно знайде собі щось до смаку та скористається послугою чи враженнями, які відкладав на потім.

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