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Головна / Міністр спорту обрав заступників – усі деталі в новому онлайн-проекті ІСTV / 23.04.2020 19:16
23.04.2020 19:16
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Міністр спорту обрав заступників – усі деталі в новому онлайн-проекті ІСTV


Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт дав ексклюзивне інтерв’ю Андрію Ковальському для нового онлайн-проекту ICTV «Факти.Спорт з дому». Високопосадовець розповів, кого і чому запросив собі в заступники.

 Я запросив на посаду першого заступника Сергія Сімонова, який має досвід в розбудові інфраструктури, відповідно він буде відповідати за цей напрямок розвитку. На посаду заступника з міжнародних відносин я запросив Валерія Жалдака. Він долучався до підготовки Євро-2012, а також працював з міжнародними партнерами

поділився Гутцайт.

Міністр спорту прокоментував і такі важливі теми, як ситуацію з фінансуванням міністерства, чи повернуть гроші спортсменам, а також, що буде зі спортивним життям країни, якщо карантин триватиме ще впродовж півроку.

Дізнатися, кого Вадим Гутцайт запросив на посаду заступника з молодіжної політики, яку зарплатню отримує сам міністр та чи нараховуватимуть захмарні суми премій заступникам, ви зможете у повному інтерв’ю на офіційній сторінці «Фактів» за посиланням: https://fakty.com.ua/ua/sport/20200422-guttsajt-bez-sportyvnoyi-infrastruktury-u-nas-ne-bude-velykogo-sportu/?fbclid=IwAR16TfwJz8NDSdlde58xlyoNBBw5QbRWe4tazEUEhY7ATnfxDU0x0CGOr64

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Теги: Андрі Ковальський, Вадим Гутцайт
23.04.2020 19:16



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