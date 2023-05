Медійна ініціатива за права людини потрапила до короткого списку премії Emerging Europe Awards 2023 (ГОЛОСУВАННЯ)

Відкрите голосування за номінантів премії, серед яких чимало представників України, триватиме до 7 травня.

Українська правозахисна організація «Медійна ініціатива за права людини» потрапила до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2023 в категорії «Демократія і верховенство права».

Зараз розпочалося відкрите онлайн-голосування, яке триватиме до 7 травня. За його результатами з трьох номінантів у кожній з категорій буде обраний переможець.

«Я без поняття, як це сталося і хто нас номінував, — ми дізналися про це з листа організаторів. Але нагорода хороша, там багато достойних номінантів у різних категоріях, серед яких достатньо українців і українок і зовсім немає росіян, — написала координаторка МІПЛ Ольга Решетилова у фейсбуці. — Дуже прошу вас, якщо ви вважаєте те, що робить МІПЛ важливим і потрібним, проголосувати».

За словами Решетилової, це допоможе зробити ще більш видимими для світу зусилля українських правозахисників із документування злочинів Росії і притягнення винних до відповідальності.

В МІПЛ також закликали голосувати за представників і представниць України й в інших категоріях премії.

Медійна ініціатива за права людини — українська неурядова організація, започаткована у вересні 2016 року. Мета організації — поєднати інформування, аналітику та адвокаційні активності для виявлення та реагування на порушення прав людини в умовах російської збройної агресії проти України. МІПЛ є учасницею коаліції «Україна. 5 ранку».

Emerging Europe Awards — це частина програми Emerging Europe, що покликана продемонструвати та відзначити видатні ініціативи розвитку в Європі, а також прогресивну роботу організацій і окремих осіб, зокрема світових лідерів, які зробили внесок в успіх регіону. Місія програми полягає в сприянні соціальному, економічному та демократичному зростанню в 23 країнах Європи.

Цьогоріч до шортлисту Emerging Europe Awards потрапило чимало представників України. Номінантами премії в категорії Media Freedom and Responsible Reporting стали об’єднання українських піарників PR Army та видання The Kyiv Independent. У категорії Health and Social Care (Ініціатива року щодо охорони здоров’я та соціальної допомоги) номіновано київське кафе Sunshine Cafe, де працюють люди з інтелектуальними порушеннями та синдромом Дауна.

Українська письменниця і сценаристка Любов Якимчук номінована у категорії Artistic Achievement (Досягнення в мистецтві) за збірку «Абрикоси Донбасу» й вірш «Молитва».

У категорії Young Influencer Україну представляє очільниця ГО «Молоді лідерки миробудування» Анна Попсуй, а в категорії Female Business Leader — колишня велоперегонниця, нині бізнесвумен Альона Андрук.

Також до короткого списку премії потрапили представники та представниці українського бізнесу:

фундація Energy Act for Ukraine (категорія Green Energy);

програма Export Academy від Офісу з розвитку підприємництва та експорту (категорія People-First Economy);

міжнародна ІТ-консалтингова компанія Sigma Software (категорія Global Champion);

українсько-польський проєкт Diia.pl;

додаток mObywatel (у категорії Modern and Future-Proof Policymaking).

Проголосувати за номінантів премії можна тут.