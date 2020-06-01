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Головна / Лідерські «Факти тижня» та «Громадянська оборона»: ICTV став першим у травні / 01.06.2020 14:39
01.06.2020 14:39
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Лідерські «Факти тижня» та «Громадянська оборона»: ICTV став першим у травні


5 років «Дизель Шоу», найкраща частка «Громадянської оборони» та високий рейтинг кінопоказу. Канал ICTV утримує лідерські позиції – у травні він став першим серед національних мовників. Його частка по аудиторії 18-54 р. (міста 50 тис.+) склала 10,21%*.

Високі показники продовжує утримувати підсумкова програма «Факти тижня. 100 хвилин». Минулого місяця її частка по аудиторії 18-54 р. (міста 50 тис.+) досягла 13,75%*. Більше 10 млн українців дивилися підсумкові новини у неділю. «Факти тижня» третій місяць поспіль стають лідерами серед тижневиків.

Перше місце для ICTV забезпечила і аналітична програма «Громадянська оборона», яка у травні здобула найвищу частку за 2020 рік – 9,62%*. Свої найкращі показники продемонстрували «Надзвичайні новини» з часткою 10,67%* та випуск «Фактів» о 12:45 з часткою 11,18%*.

Решта новинних випусків також демонструють показники на високому рівні, те саме стосується і «Ранку у Великому Місті».

Особливою датою відзначилась команда «Дизель Шоу», яка 15 травня відсвяткувала 5-річний ювілей. Телевізійні концерти і скетчі коміків продовжують піднімати настрій мільйонів глядачів.

Канал утримував не тільки важливими новинами, а й кінопоказом у вихідні. Глядачі насолоджувались першокласними стрічками з Сивестром Сталоне, Антоніо Бандерасом та Робертом Дауні-молодшим.

Недільний кінопоказ також став лідером на сайті ICTV – фільми з Двейном Джонсоном посіли перші місця у списку найпопулярнішого кіно у травні. Весь рейтинг найкращих фільмів місяця буде оприлюднений сьогодні на сайті.**

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Теги: Гражданска оборона, Дизель шоу, Надзвичайні новини, Ранок у Великому Місті, рекорди ICTV, факти ICTV, Факти тижня з Оксаною Соколовою, фільми ICTV
01.06.2020 14:39



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