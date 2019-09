“Кубок Посла Аргентини”: У Києві відбудеться показовий матч із поло

Посольство Аргентинської Республіки в Україні з гордістю повідомляє, що 14-15 вересня в місті Києві вперше відбудеться показовий матч із поло “Кубок Посла Аргентини”. Цей захід є безкоштовним, вхід виключно за запрошеннями.

Історія поло та провідна роль Аргентини

Гра зародилася в Середній Азії. Вперше почали грати в поло в Персії в період з 6 століття до нашої ери до 1 століття нашої ери. Гра в поло поширилися від Персії до арабських країн, а потім і до Тибету, Китаю та Японії. Гра набула своєї сучасної версії в Індії на початку 19 століття, звідки у 1834 році була завезена до Англії, країни, де вона здобула найбільшої популярності.

До Аргентини поло привезли англійські мігранти в 1875 році, яке відтоді отримало свій значний розвиток. Аргентина – єдина країна в світі, яка має команди з високим гандикапом, а сучасні гравці з високим гандикапом – це аргентинці, які щоразу підтверджують свою майстерність на міжнародній поло сцені.

Відкритий чемпіонат Аргентини з поло, найважливіше міжнародне спортивне змагання, що проводиться на полях Палермо (Мекка міжнародного поло), де щорічно збирається обрана група глядачів із різних куточків світу, щоб заповнити трибуни поля № 1 для участі у цій унікальній події.

Ми привозимо найкращих аргентинських професійних поло гравців третього покоління, які продемонструють свою майстерність та талант на матчі “Кубок Посла Аргентини”.

Розклад заходу

Показовий матч відбудеться в суботу 14 вересня 2019 року в академії кінного спорту “Equides Club”, розташованій на околиці міста Києва. Захід передбачає показовий матч між двома командами та коротку презентацію про історію та правила гри в поло.

Під час заходу відомий аргентинський срібних справ майстер Марсело Толедо представить одні з найкращих традиційних аргентинських срібних виробів. Пан Толедо створив нагороди для матчів “Кубка Посла Аргентини”, які відбулися в “Cowdray Polo Park Club” у Лондоні (Великобританія) та “Кубка щедрості”, який відбувся в Палм-Біч (Маямі, США). Він спеціально розробив дизайн кубка, яким буде нагороджена команда-переможець на цьому показовому матчі з поло “Кубок Посла Аргентини” в Києві.

Також традиційний аргентинський поло бренд “La Martina” спеціально з цієї нагоди створив дизайн поло-футболки.

У суботу ввечері 14 вересня 2019 року ми запрошуємо VIP гостей на вечерю. Ми запропонуємо м’ясо преміум якості, приготоване традиційним способом “Асадо”, яке надав Аргентинський інститут просування яловичини, а також дегустацію аргентинського вина Мальбек виноробні “Трапіче”, яку проведе переможець всеукраїнського конкурсу “Кращий український сомельє 2018”, Єгор Бєлов.

Спеціальним гостем нашого заходу стане відома британсько-угандійська співачка, Її Королівське Високість Принцеса Накабірі Амуті Бінайси, а також увазі гостей буде представлено музику та танго-шоу.

У неділю 15 вересня 2019 року гості матимуть можливість за попереднім записом отримати безкоштовні уроки з поло у професійних гравців. Для цього необхідно надіслати заявку на електронну пошту: [email protected]. Кількість місць обмежена!

Спеціальні гості та особливості заходу

Спонсори аргентинських гравців поло включають членів королівських сімей арабських країн. Нещодавно ми отримали підтвердження присутності барона Річарда Драшхе-Вартінберга, власника Schloss Ebreichsdorf, дідусь якого заснував у 1910 році “Polo Club Reit-und Polo Club Wien”. Продовжуючи цю традицію, барон створив у 1991 році “Polo Club Schloss Ebreichsdorf”. Також будуть присутні інші важливі меценати-власники команд поло.

Нас підтримує найкращий гравець світу з поло, аргентинець Адольфо Камбіасо. Оскільки до 20 вересня він гратиме в Денвері, тому записав спеціальне відео-звернення про підтримку цього заходу.

Ми розробили спеціальний логотип для цієї унікальної події, яка відбуватиметься щорічно, і представляє собою єднання обох країн за допомогою спорту.

Організовуючи цю подію, Посольство Аргентинської Республіки в Україні прагне досягти таких результатів:

1. Представити Київ як частину кільця європейських міст, як-от: Люксембург, Брюссель, Лондон, Будапешт тощо, де такі заходи щороку проводяться посольствами Аргентини за участю гравців аргентинського поло.

2. Підвищити рівень обізнаності серед усіх учасників, місцевих та закордонних гостей, а також близько 250 українських компаній вищого рівня про поло та бізнес, пов’язаний із цією грою, сільським господарством та сільськогосподарськими товарами, сферою, де Аргентина вибудовує свою позитивну репутацію.

3. Надати можливість широкій публіці отримати уроки від професіональних аргентинських гравців із поло та досвід з перших рук, пересвідчитися у красі цього спорту.

4. Матч – це можливість створювати та просувати бізнес на місцевому та міжнародному рівнях, оскільки він єднає людей та дозволяє підтримувати контакти з відомими представниками бізнес кіл, присутніми під час матчу з поло, включно з великими власниками поло бізнесу, а також меценатами-власниками команд поло.

5. Авторитетний засіб масової інформації як в Україні, так і у світі. ICTV – наш головний медіа-партнер.

Ми можемо святкувати цю унікальну подію завдяки підтримці таких спонсорів:

Аргентинські спонсори:

Аргентинський інститут просування яловичини (IPCVA), виноробня “Трапіче”, Марсело Толедо, La Martina, Торгово-промислова аргентино-українська палата (CAUCI).

Українські спонсори:

Equides, H Club, Nestlé (Bronze Sponsor), Global AgriHub LLC, , Direct Agro, Business Jets, Heliclub, ICTV, Ukranian Chamber of Commerce and Industry (UCCI), European Bussiness Association (EBA), American Chamber of Commerce Ukraine (ACC), Bentley, Qatar Airways, Directorate General for Rendering Services to Diplomatic Missions, Medicom, Big Green Egg.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.