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Головна / Костянтин Стогній та Оксана Гутцайт виступили на головній медіаподії України / 12.11.2021 15:04
12.11.2021 15:04
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Костянтин Стогній та Оксана Гутцайт виступили на головній медіаподії України

Костянтин Стогній та Оксана Гутцайт виступили на головній медіаподії України

Ведучі ICTV Костянтин Стогній та Оксана Гутцайт стали спікерами масштабної події “Новомедіа Форум 2021”. Це — платформа для спілкування та підвищення кваліфікації представників медіа-сектору. “Свобода – слову” – основний меседж цьогорічного форуму. 

У форматі події Костянтин Стогній говорив про сучасних mediasapiens. Це люди, у яких стиль життя – журналістика. Спікер констатував, що більшість зневірилися у ЗМІ і закликав усіх таки повірити в журналістику. На запитання про те, що впливає на якість медіа і за яких умов воно досягне свого «золотого» періоду, Костянтин сказав: 

«Мені не подобається, коли журналістика і моя країна спускається все нижче у контексті свободи висловлювань»

А Оксана Гутцайт розкрила аспекти роботи ведучого на телебаченні та в YouTube. А саме: описала спільні та відмінні сторони, різницю аудиторій, перерахувала переваги і недоліки двох платформ та розповіла, як себе поводити у непередбачуваних ситуаціях в ефірі. 

«На телебаченні ведучий – це взірець культури. За ним треба йти, його треба наслідувати. В YouTube – чим ти ближче до людей, які тебе дивляться, тим більше популярним ти стаєш»

– пояснює Гутцайт. 

За словами ведучої програми “Факти”, найцінніше у таких форумах – обмін досвідом, розширення своїх горизонтів, адже це змінює реальність кожного з нас на краще. Гутцайт назвала подію мозковим штурмом в медіа. 

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Теги: ведучі ICTV, Костянтин Стогній, Оксана Гутцайт
12.11.2021 15:04



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