Кофеїн у косметиці: чому провідні виробники використовують цей компонент

Ви, напевно, чули, що кофеїновмісні напої, такі як кава та чай, можуть бути корисними для здоров’я. Хоча надмірна кількість кофеїну небезпечна — особливо в енергетичних напоях і харчових добавках, вважається, що помірна кількість є корисною.

Кава, зокрема, є добре вивченою та пов’язана з багатьма корисними властивостями, включно зі зниженням ризику серцевих захворювань і навіть деяких неврологічних станів. Це те, що відбувається за умови вживання напою всередину. А як щодо здоров’я та стану шкіри?

Кофеїн має певні властивості, які для шкіри також можуть бути корисними. Косметичні компанії випускають кофеїновмісні продукти, такі як креми для очей, антицелюлітні лосьйони, відтінкові зволожувальні креми та засоби для вмивання.

Що стверджують виробники

За їхніми словами, є кілька причин, чому вони додають кофеїн до складу своїх продуктів. «Кофеїн, отриманий з кавових зерен, допомагає помітно освіжити та зарядити шкіру енергією», — каже Лізз Старр, виконавчий директор з розроблення продуктів компанії Origins, яка випускає лінію засобів з кофеїном під назвою Ginzing.

Сьюзі Ванг, засновниця і хімік з догляду за шкірою в 100 % PURE, де також представлені продукти, що містять кофеїн, говорить, що цей компонент має багато переваг: «Під очима він освітлює темні кола та зменшує набряклість; на тілі — допомагає виводити токсини, мінімізує целюліт і прискорює загоєння пошкодженої сонцем шкіри; у ванні кофеїн посилює кровообіг і сприяє лімфодренажу».

У британського космецевтичного біобренду Medik8 кофеїн також є не просто складником ранкової кави, а й компонентом для звуження кровоносних судин під очима, зменшення темних кіл, зміцнення та ліфтингу всієї зони навколо очей (він є в засобах антивікових серій Advanced та r-Retinoate). Аналогічним чином кофеїн, на думку експертів компанії, впливає на схильну до почервоніння шкіру, він зміцнює та звужує капіляри (міститься в кремі-коректорі для нейтралізації почервонінь Calmwise Colour).

Що робить кофеїн, на думку дерматологів

«Дослідження, які ми маємо щодо цих продуктів, не є настільки суттєвими, а ті, що є, не зовсім переконливі», — говорить дерматолог Раджані Катта. В одному з досліджень брали участь лише 15 осіб. Виявили користь, але було складно реально оцінити результати дослідження.

В іншому дослідженні, про яке згадує дерматолог Катта, вчені вивчали гель з кофеїном, щоб побачити, чи зменшує він набряки під очима. «Дослідники порівнювали гель з кофеїном з аналогічним гелем, який не містив кофеїну, і результати виявилися схожими в обох групах, — каже вона. — Це дослідження демонструє, наскільки важливо мати групу плацебо, коли ви намагаєтеся вивчити вплив косметичних компонентів».

Дослідники припустили, що зменшення набряклості насправді відбулося не завдяки кофеїну, а завдяки охолоджувальному ефекту гелю, який призвів до звуження кровоносних судин.

Незважаючи на відсутність досліджень, які б доводили його ефективність, на практиці кофеїн може бути корисним для шкіри. «Кофеїн є антиоксидантом, тому він, безумовно, може сприяти омолодженню зрілої шкіри та скороченню зморщок, — стверджує дерматолог Патриція Фарріс, доктор медичних наук зі штату Луїзіана. — Кофеїн також звужує кровоносні судини, тому він міститься в багатьох засобах проти почервоніння та для зменшення набряків. Своїм пацієнтам я розповідаю, що в поєднанні з іншими компонентами кофеїн дійсно ефективно доглядає за шкірою. Хоч існує і не так багато досліджень, їх достатньо, щоб хіміки-косметологи могли отримати користь».

Чи може кофеїн викликати «кавовий ефект»

Якщо ви переймаєтеся з приводу впливу кофеїновмісних засобів на нервову систему, дерматологи Катта та Фарріс запевняють, що це малоймовірно: «Дуже проблематично отримати достатню кількість кофеїну з доглядального продукту, щоб відчути якийсь вплив».

«Людям з підвищеною чутливістю до кофеїну краще не використовувати продукти на великих ділянках тіла, — зазначає лікар Катта. — Але загалом, якщо ви наносите їх на меншу зону, наприклад, під очі, не варто турбуватися про системні ризики».