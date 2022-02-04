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Головна / John Legend виступить 26 червня на Leopolis Jazz Fest / 04.02.2022 18:51
04.02.2022 18:51
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John Legend виступить 26 червня на Leopolis Jazz Fest

John Legend виступить 26 червня на Leopolis Jazz Fest

Всесвітньо відомий американський співак, автор пісень, з платиновими альбомами, та актор, John Legend отримав статус EGOT. Адже серед його нагород: 12 премій Греммі, Оскар, Золотий глобус, Тоні, Еммі та інші.

John Legend випустив сім популярних альбомів за свою кар’єру, а його пісня «All Of Me» — одна з найбільш продаваних пісень усіх часів.

Нагадуємо дати у 2022 році: Leopolis Jazz Fest 24-28 червня. Резервуйте в календарі!

Фестиваль відбудеться за підтримки Генеральних партнерів: Mastercard, Borjomi.

 

Довідка:

Leopolis Jazz Fest – міжнародний джазовий фестиваль, який щорічно проходить в Україні в останні вихідні червня. Перший фестиваль відбувся у 2011 році. Щорічно фестиваль відвідує понад 100 тисяч гостей з України та іноземних країн. У 2016 році фестиваль був визнаний поважним британським виданням The Guardian одним з найкращих джазових фестивалів Європи. Трансляцію концертів фестивалю у Європі здійснює всесвітньо відомий телеканал Mezzo.

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Теги: Leopolis Jazz Fest
04.02.2022 18:51



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