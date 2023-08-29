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Головна / ICTV2 змінив супутник: встигніть оновити налаштування до 30 вересня! / 29.08.2023 18:35
29.08.2023 18:35
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ICTV2 змінив супутник: встигніть оновити налаштування до 30 вересня!

ICTV2 змінив супутник: встигніть оновити налаштування до 30 вересня!

Для того щоб надалі дивитися найкращі продукти улюблених телеканалів – вам необхідно оновити налаштування супутника. Увага! Остання можливість переналаштуватися до 30 вересня 2023 року.

Як зробити це самостійно? Розповідаємо нижче в матеріалі.

Технічні параметри для прийому сигналу каналів:

– Супутниковий ретранслятор – «Astra 4A 4.8»
– Стандарт мовлення – DVB-S2/MPEG-4/HD
– Оператор супутникового ретранслятора – SES ASTRA AB, Швеція
– Орбітальна позиція – 4° східної довготи
– Частота прийому – 12073 МГц
– Символьна швидкість (S/R) – 30000 К симв./сек.
– Коефіцієнт корекції помилок (FEC) – 2/3
– Поляризація – горизонтальна (H)

Як самостійно оновити налаштування?

  1. На пульті натисніть кнопку МЕНЮ та оберіть «Установка» (може називатися «Встановлення» або «Налаштування Антени»), натисніть «ОК».
  2. Оберіть супутник «Astra 4A 4.8» та натисніть «ОК».
  3. В меню транспондера знайдіть та виберіть частоту 12073.
  4. Якщо символьна швидкість 27000, то виберіть «Редагувати» і змініть на 30000, натисніть «ОК».
  5. Зайдіть у меню «Сканувати», в розділі «Сканувати ТП» або «Вид пошуку» оберіть пункт «Ручний», натисніть «ОК».
  6. Після пошуку у загальному списку у вас будуть доступні канали за новими параметрами.

Детальнішу інструкцію самостійного налаштування супутника шукайте тут.

Т2 та інші способи дивитися ICTV та ICTV2.

 

Теги: ICTV, ICTV2
29.08.2023 18:35

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